Coronavirus, Gores Marche: “Ufficiale il primo deceduto ad Ascoli Piceno. In totale 91 morti”

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) nella giornata di oggi ha purtroppo registrato 14 nuovi decessi nelle Marche: si tratta di 13 uomini e 1 donna. "Tengo fede all’impegno di comunicarvi puntualmente tutte le notizie, anche se questo è il giorno più difficile - afferma il governatore Luca Ceriscioli - perché i dati ci parlano di un totale di 22 decessi, 14 solo oggi e 8 dei giorni scorsi, ma con diagnosi precedentemente dubbia e ora confermata. Il nostro pensiero, la nostra vicinanza e il nostro impegno sono per coloro che stanno soffrendo e per il personale sanitario, che sta veramente dando il massimo". Di conseguenza ai 14 odierni vanno aggiunti altri 8 decessi arrivati nei giorni precedenti per i quali è stata confermata la diagnosi ed è stata trasmessa la documentazione clinica. Tra questi c'è anche l'88enne di Ascoli Piceno venuto a mancare all'Ospedale di San Benedetto due giorni fa, come ebbe modo di confermare già nel corso della serata di Domenica 15 Marzo il sindaco Marco Fioravanti. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono diventati 91 (69 uomini e 22 donne), il 98,2% con patologie pregresse e con un'età media di 80,2 anni (74 nella Provincia di Pesaro-Urbino, 10 ad Ancona, 3 a Macerata, 3 a Fermo e 1 ad Ascoli Piceno). L'unico deceduto senza patologie pregresse è un 70enne di Porto Sant'Elpidio venuto a mancare all'ospedale di Fermo nei giorni corsi e conteggiato solamente nel bollettino odierno del Gores.





