Coronavirus, Bertolaso annuncia di essere positivo: “Continuerò a coordinare lavori nelle Marche”

L'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso ha annunciato di aver contratto il Covid-19. Per il momento non sta accusando sintomi gravi, ma è stato comunque posto in isolamento così come i suoi più stretti collaboratori. Ad annunciare la notizia è stato lo stesso Bertolaso attraverso il suo profilo di Facebook: "Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese - ha dichiarato Bertolaso, che ieri era stato proprio ad Ancona ed aveva incontrato il governatore Luca Ceriscioli (CLICCA QUI PER DETTAGLI) -. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia".







