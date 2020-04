Coronavirus, Gores: “Altri 25 decessi nelle Marche, otto donne e diciassette uomini”

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) nella giornata di oggi ha purtroppo registrato 25 nuovi decessi nelle Marche: 8 donne e 17 uomini (tutti con patologie pregresse tranne un 62enne di Pesaro ed un 58enne di Cartoceto). In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono diventati 599 (343 uomini e 201 donne), il 94.5% con patologie pregresse e con un'età media di 79,6 anni (343 nella provincia di Pesaro-Urbino, 121 ad Ancona, 74 a Macerata, 48 a Fermo e 7 ad Ascoli Piceno) più 6 residenti in altre regioni. Nelle ultime ventiquattro ore sono decedute 12 persone nella provincia di Pesar-Urbino, 5 nell'Anconetano, 5 nel Maceratese e 3 nel Fermano (un 69enne di Fermo, un 84enne di Porto San Giorgio ed una 75enne di Torre San Patrizio).





