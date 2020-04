Coronavirus, sindaco Ascoli: “Non ci sono altri casi nel Piceno ma non abbassiamo la guardia”

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti ha aggiornato la cittadinanza sull'emergenza Coronavirus nella consueta diretta video social dalla sua abitazione.

"Siamo riusciti a contenere il propagarsi del virus nella nostra provincia e nella nostra città, come ieri siamo a 235 casi positivi nell'Area Vasta 5, con 243 asintomatici e 87 sintomatici in isolamento domiciliare. E' un aspetto positivo ma non dobbiamo abbassare la guardia, dipende molto dai tamponi che verranno processati nei prossimi giorni per capire al meglio il trende. Continuiamo a rimanere a casa, iniziamo comunque a vedere un pertugio di luce in fondo al tunnel - ha dichiarato Fioravanti -. Nelle Marche abbiamo 4614 casi positivi e purtroppo altri 18 morti nelle ultime 24 ore, nella nostra provincia restano 7 i deceduti. Stiamo già pensando alla fase 2 con un progetto di rilancio per la nostra città coinvolgendo tutti, al di là delle risorse che dovranno forzatamente arrivare dal Governo".

"Siamo in attesa di ufficialità da parte del Gores che dovrebbe dettare le direttive per l'uso obbligatorio delle mascherine per uscire da casa. Sappiamo bene che la problematica è nel trovarne grosse quantità per tutti i cittadini, ma stiamo andando avanti nel reperimento e nella distribuzione che sta avvenendo nelle residenze sanitarie assistenziali e nei supermercati.

Stamattina con le forze dell'ordine del territorio ed i Vigili del Fuoco ho partecipato a una manifestazione simbolica durante la quale è stato donato un abbraccio ideale ai dipendenti sanitari dell'ospedale "Mazzoni" che in questo momento stanno dando il massimo nonostante svariate difficoltà (CLICCA QUI PER VIDEO). Oggi dobbiamo ringraziare tutto il personale che sta lavorando nella sanità senza fare polemiche come ho letto in varie parti. E' il momento di restare uniti, questo ringraziamento sicuramente verrà fatto anche a San Benedetto che è il centro di riferimento per il Covid 19, ma è importante capire che in questa fase emergenziale tutti gli operatori sanitari, anche quelli che sono in campi amministrativi, stanno facendo grossi sforzi. Supereremo l'emergenza tutti insieme, abbiamo necessità di essere uniti per ricostruire relazioni umane che potranno creare un nuovo futuro. Abbiamo necessità di stare insieme come è stato oggi da parte di tutte le forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco, dell'Esercito, che uniti si adoperano, ognuno nei propri ruoli, per tutelare la salute e la sicurezza di tutti i cittadini, spesso rischiando la propria vita.

Abbiamo aggiunto un'ulteriore pattuglia ed effettuato controlli anche nelle frazioni. E' difficile e doloroso per noi in questo momento, ma le sanzioni purtroppo rappresentano l'unico metodo per disincentivare le persone ad uscire di casa senza motivo vanificando così il sacrificio di tanti altri. Stiamo continuando con i controlli delle attività aperte verificando il rispetto delle regole imposte con il Decreto Legge.

Mercoledì scade il termine per la presentazione delle domande per ottenere i buoni spesa. Già da domani cercheremo di iniziare a consegnare i buoni andando noi direttamente nelle case di chi ha fatto richiesta, cosi eviteremo di fare uscire le persone ed inoltre potremo mantenere una certa riservatezza per non aggiungere ulteriore disagio a chi sta vivendo questi brutti momenti. Non venite quindi in Comune. E' ancora possibile lasciare la spesa per chi ha bisogno nei vari punti che hanno aderito alla spesa solidale".













