Coronavirus, Gores Marche: “22 nuovi deceduti tra cui un 59enne di San Benedetto del Tronto”

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) nella giornata di oggi ha purtroppo registrato 22 nuovi decessi nelle Marche: 9 donne e 13 uomini, tutti con patologie pregresse. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono diventati 652 (430 uomini e 222 donne), il 94.6% con patologie pregresse e con un'età media di 79,4 anni (371 nella provincia di Pesaro-Urbino, 133 ad Ancona, 83 a Macerata, 51 a Fermo e 8 ad Ascoli Piceno) più 6 residenti in altre regioni. Nella provincia di Ascoli Piceno è venuto a mancare, all'ospedale Torrette Ria, un 59enne di San Benedetto del Tronto con patologie pregresse. Rispetto a ieri si registrano 12 decessi in più nel Pesarese, 3 nell'Anconetano, 6 nel Maceratese, nessuno nel Fermano ed appunto 1 nella provincia di Ascoli.





CLICCA QUI PER REPORT DECESSI NELLE MARCHE





CLICCA QUI PER REPORT ODIERNO PROTEZIONE CIVILE





© Riproduzione riservata