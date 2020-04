Coronavirus, sindaco Ascoli: “Al momento registriamo 74 casi positivi nella nostra città”

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti ha aggiornato la cittadinanza sulle misure di contrasto all'emergenza Coronavirus nella sua consueta diretta video social serale.

"Il Gores ci comunica che siamo rimasti costanti nella provincia di Ascoli Piceno, 235 positivi come ieri. Nella nostra città contiamo al momento 74 casi, con 229 asintomatici e 103 sintomatici in isolamento domiciliare. Nella regione Marche, nelle ultime ventiquattro ore, ci sono stati purtroppo 22 morti, uno dei quali faceva parte della nostra provincia, portando il totale a quota 8 - ha dichiarato Fioravanti -. Tutto ciò ci fa capire che c'è un lieve miglioramento ma nello stesso tempo che dobbiamo stringere i denti e rispettare le regole per evitare un nuovo focolaio. Abbiamo capito tutti che questo virus non è ancora stato sconfitto e quindi dobbiamo essere attenti quotidianamente rimanendo a casa e rispettando il distanziamento sociale".

Insieme ai volontari della Protezione Civile abbiamo portato 250 pizze agli ospiti delle case di cura della nostra città e ringraziamo per questo Mirko Petracci della Pizzeria la Scaletta e Sabelli che ha fornito la mozzarella (CLICCA QUI PER DETTAGLI). Abbiamo visto tanta gioia negli occhi degli anziani non tanto per la pizza ma per il gesto e l'attenzione che abbiamo loro riservato. Abbiamo condiviso con loro questo segnale di solidarietà e socializzazione cercando quindi di dare supporto morale a questa fascia di persone più deboli. Colgo l'occasione per ringraziare anche le altre pizzerie che stanno fornendo prodotti alle persone più bisognose.

Abbiamo iniziato con gli agenti della Polizia Municipale la consegna a domicilio dei buoni pasto. Oggi ne sono stati consegnati circa 60 e vedremo di recapitarli tutti entro sabato per far sì che queste persone bisognose possano passare una Pasqua, per quanto possibile, un po' più serena. Il buono spesa può essere richiesto entro domani con autocertificazione. Dopo Pasqua vedremo di assumere nuove misure per gestire problematiche sociali ed economiche che le famiglie possono affrontare quali affitti e spese urgenti.

Per quanto riguarda la spesa solidale, chi con la propria attività intende contribuire può comunicare eventuale disponibilità così aggiorniamo gli elenchi, idem per le attività che fanno consegne a domicilio, basta comunicarlo e verranno inseriti nell'elenco già presente. A breve, con la giunta, decideremo come spendere i fondi che sono stati raccolti attraverso il conto corrente.

Per informazioni sulle imposte comunali potete chiamare il numero 320/4395451 mentre per la Tosap e le imposte sulla pubblicità, essendo a gestione esterna, potete comunicare con il call center al numero 042/3601755.

Oggi, insieme agli assessori che ringrazio per il lavoro che stanno svolgendo nonostante le difficoltà, attraverso la piattaforma digitale abbiamo approvato il primo bilancio di previsione ed il piano triennale delle opere pubbliche per la manutenzione delle strade, sia della città che extraurbane. Tutto ciò serve per fare andare avanti l'ordinaria amministrazione e non fermare quei progetti strategici importantissimi per lo sviluppo della città. Il bilancio è stato approvato secondo gli indirizzi che ci eravamo dati tramite il documento di programmazione che avevamo elaborato pre Coronavirus. Vogliamo sbloccare subito i progetti ordinari ed eventualmente modificarli in base alle necessità scaturite da questa nuova emergenza. Dovremo dare massima attenzione alla digitalizzazione, alle problematiche del sociale, alle attività commerciali, ai professionisti ed agli artigiani analizzando le decisioni di Regione e Governo.

E' un grande lavoro e stiamo coinvolgendo maggioranza e opposizione perchè insieme dobbiamo ricostruire la rinascita di Ascoli. Questo bilancio è un contenitore aperto che strada facendo dobbiamo saper modificare in base alle nuove necessità. Questa è una prima approvazione, seguirà poi l'iter in consiglio e nelle varie commissioni.

L'importante è non fermarsi, dobbiamo gestire l'emergenza e l'ordinario ma dobbiamo già progettare il nuovo sviluppo della città".













