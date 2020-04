Coronavirus, Gores Marche: “Si contano altri 18 deceduti, il totale tocca quota 764”

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) nella giornata di oggi ha purtroppo registrato 13 nuovi decessi nelle Marche: 8 donne e 5 uomini, tutti con patologie pregresse eccezion fatta per un 46enne di Pesaro. Sono stati conteggiati anche altri 5 decessi avvenuti nei giorni precedenti per i quali è stata confermata la diagnosi ed è stata trasmessa la documentazione clinica: 3 uomini e 2 donne, tutti deceduti nell'ospedale di Civitanova Marche con patologie pregresse. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono diventati 764 (485 uomini e 279 donne), il 94.4% con patologie pregresse e con un'età media di 79,7 anni (422 nella provincia di Pesaro-Urbino, 160 ad Ancona, 107 a Macerata, 58 a Fermo e 10 ad Ascoli Piceno) più 7 residenti in altre regioni.





