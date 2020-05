Webinar Ascoli Calcio, Uva: “Italia prenda esempio da Germania, occorre ragionare di sistema”

Si è svolto nel pomeriggio odierno il secondo webinar dell'Ascoli sul tema "Il calcio ai tempi del Covid-19", quinto appuntamento del progetto "Crescere Insieme". Moderato e coordinato dal vicepresidente vicario Andrea Di Maso, l'incontro online ha visto la partecipazione del vicepresidente dell'Uefa Michele Uva, del presidente bianconero Carlo Neri, del direttore di "Sport Economy" Marcel Vulpis, dell'avvocato Nicola Menardo e di Luca Filipponi (International Senior Area Director della Angelini Pharma S.p.A.). Hanno assistito anche squadra, staff tecnico, dirigenti ed area marketing dell'Ascoli.



ANDREA DI MASO: "Ringrazio tutti i partecipanti ed in particolare il vicepresidente Uefa per averci onorato stasera della sua presenza, avrebbe già dovuto partecipare al meeeting al Circolo Canottieri Aniene di Roma dell'11 Febbraio ma poi una riunione internazionale non gli ha permesso di essere presente. Saluto anche il patron Massimo Pulcinelli che stasera, per un impegno professionale, non ha potuto essere protagonista di questo webinar. Siamo vicini al mondo delle aziende ed ai nostri partner che hanno deciso di investire nel calcio per dare maggiore forza al loro brand. Un pensiero anche ai tifosi, so che è difficile non poter essere vicini ai calciatori e non poterli seguire durante le partite. Il calcio, secondo me, dovrà affrontare un ridimensionamento generale e saranno necessari dei sacrifici da parte di tutti. Il prossimo webinar è in programma Giovedì 14 Maggio, parleremo di legalità e marketing sportivo con gli avvocati Cavallaro, Castracane e Madonia e ci sarà anche un ex campione del mondo di cui non svelo per ora il nome".

CARLO NERI: "Cosa è successo nel pomeriggio nell'incontro tra Figc e Comitato Tecnico Scientifico? Non è avvenuto assolutamente niente, continuiamo ad aspettare Godot... Anche come club bisogna adattarsi ai cambiamenti in atto in tutto il mondo. Dobbiamo approfittare di questa fase di stallo a causa dell'emergenza Coronavirus per degli investimenti forieri di identità sociali e culturali. Sono discorsi che come Ascoli avevamo già iniziato prima della pandemia, sia per lo stadio (o di proprietà o con una gestione di 20/30 anni) che per quanto riguarda il centro sportivo. Dovremo avere un rapporto intenso sia con i nostri partner che con i nostri tifosi, con un marketing strategico ed efficace. Non possiamo restare ad aspettare le decisioni che vengono da fuori, ma bisogna alimentare un dibattito interno per far crescere le aziende che ci hanno dato fiducia e per dare ai nostri supporters le soddisfazioni che meritano".

MICHELE UVA: "Grazie per avermi invitato, soprattutto in questo periodo difficile in cui stiamo cercando di analizzare e prevedere il futuro del calcio. E' sempre un piacere confrontarsi. L'Ascoli è una piazza importante di Serie B che vanta tanti anni di Serie A ed a cui auguro di tornarci presto. Per farlo serve una precisa programmazione, a partire dall'impiantistica. Avere un centro sportivo ed uno stadio di proprietà, quest'ultimo in particolare gestito in un medio-lungo periodo, porta sicuramente stabilità per una società, sia a livello sportivo che sociale ed economico. In Italia siamo oggettivamente indietro da questo punto di vista, ci sono tre impianti con standard europei (Juventus, Udinese e Frosinone) ed a breve si aggregherà anche l'Atalanta. Il sistema sportivo è un'economia complementare, non prettamente competitiva. Non ci possono essere velocità e disciplina di una singola azienda, queste sono caratteristiche che spettano alle varie Leghe. Il calcio tedesco, per dire, dal punto di visto sportivo negli ultimi giorni ha dato l'ennesima dimostrazione di ragionare assolutamente come sistema. Da noi purtroppo si continua a "giocare a ping-pong" rimpallandosi continuamente le responsabilità, così si fa solamente il male del calcio. L'Ascoli, per fare il suo spettacolo, ha bisogno delle altre 19 squadre di Serie B. Il club bianconero dimostra di avere voglia di confrontarsi e di crescere come testimonia questo webinar, ma se domani mattina la Lega dovesse decidere di non giocare più lo stesso Ascoli avrebbe poi da affrontare tutta una serie di problematiche, soprattutto economiche. Potenzialità calcio femminile? Ho scritto anche un libro su questo tema, è un settore in grande crescita. A livello Uefa stiamo lavorando molto sul calcio femminile, con un nuovo format della Champions League e con tanti club prestigiosi che si stanno impegnando in tal senso. In Italia si è creato molto interesse, anche da un punto di vista televisivo. Va aumentato il numero delle tesserate, è un percorso culturale e sociale assai rilevante. Il futuro del calcio? Lo si costruisce con gli investimenti, non ci sono alternative, è una facile equazione. Gli investimenti hanno bisogno di competenze, idee e fatti. Le parole ormai non servono più. Il calcio non era pronto ad uno shock come quello del Coronavirus. Per ripartire bisognerà lavorare tutti insieme, senza paura ma con grande coraggio".



