Ascoli Calcio, scatta demolizione Curva Sud. Sindaco: “Al lavoro per poterne donare pezzi a tifosi”

Scatteranno ufficialmente alle ore 9 di Lunedì 11 Maggio i lavori di demolizione della storica "Curva Sud" dello stadio "Del Duca" di Ascoli Piceno. L'ultima volta che i tifosi bianconeri ebbero modo di entrarci fu il 25 Ottobre 2016, in occasione del match pareggiato 0-0 contro la Salernitana (CLICCA QUI PER HIGHLIGHTS DI QUEL MATCH). Le scosse di terremoto del 26 e del 30 Ottobre 2016 resero totalmente inagibile quella sezione di stadio, con i supporters che si trasferirono poi nella tribuna mobile in tubi innocenti installata in poco tempo sulla pista d'atletica, fino a quando la scorsa primavera venne aperta la Tribuna Est "Carlo Mazzone".



L'avvio formale alla demolizione verrà dato quindi nella prima mattinata dell'11 Maggio alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, dell'assessore allo sport Nico Stallone, del dirigente comunale Ugo Galanti e dei rappresentanti della ditta Luigino Mannocchi di Montalto delle Marche che si è aggiudicata l'appalto per i lavori. "Avevamo pensato ad un manifestazione aperta in occasione dell'inizio della demolizione ma stante l'emergenza Coronavirus la rimanderemo per evitare assembramenti, con la promessa di realizzare appena possibile un evento - ha dichiarato il sindaco Fioravanti in serata a Picenotime.it -. Stiamo valutando come poter utilizzare pezzi della nostra gloriosa curva da poter poi donare ai tifosi. Stiamo lavorando in questa direzione per far sì che un pezzo di storia della nostra città, come la Curva Sud del "Del Duca", possa restare sia nei cuori che fisicamente nelle case degli ascolani".









