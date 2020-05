Ascoli Calcio, procedono spediti lavori di demolizione della storica Curva Sud del “Del Duca”

Procedono spediti i lavori di demolizione della storica Curva Sud dello stadio "Cino e Lillo Del Duca" di Ascoli Piceno iniziati nella mattinata di Lunedì 11 Maggio da parte della ditta Luigino Mannocchi di Montalto delle Marche. Entro due mesi sarà quindi completamente terminata la rimozione di uno dei simboli più gloriosi dell'ultracentenaria storia del Picchio, seriamente danneggiata dal primo forte sisma del 24 Agosto 2016 (magnitudo 6.0 della scala Richter con epicentro tra Accumoli ed Arquata del Tronto) e resa definitivamente inagibile dalle successive scosse di terremoto del 26 Ottobre 2016 (magnitudo 5.4 alle 19:11 e 5.9 alle 21:18 con epicentro tra Ussita e Castelsantangelo sul Nera) e del 30 Ottobre 2016 (magnitudo 6.5 con epicentro tra Norcia e Preci).

Il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti ed l'assessore allo sport Nico Stallone hanno già dichiarato che, appena la situazione sanitaria lo permetterà, sarà organizzato un evento celebrativo per ricordare i fasti della Curva Sud con la consegna di tanti blocchetti di calcestruzzo ai tifosi bianconeri da poter conservare nelle proprie case. Il ricavato sarà poi utilizzato dal Comune per l'ammodernamento di altri impianti sportivi della città.



CLICCA QUI PER VIDEO INTERVISTE FIORAVANTI E STELLONE NEL PRIMO GIORNO DI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA CURVA SUD





© Riproduzione riservata