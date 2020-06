Coronavirus, Gores Marche: “Non ci sono più malati Covid in terapia intensiva”

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) ha comunicato l'aggiornamento relativo alla situazione Coronavirus delle ore 12 di Martedì 9 Giugno. Sono rimasti 6747 i casi positivi registrati in totale nelle Marche (nessun incremento rispetto a ieri): 1873 ad Ancona, 2752 a Pesaro-Urbino, 1127 a Macerata, 470 a Fermo e 290 ad Ascoli Piceno (nessun incremento nell'Area Vasta 5 per il 23esimo giorno consecutivo). A questi vanno aggiunte 235 unità provenienti da fuori regione. I ricoverati nelle strutture sanitarie sono 32, nessuno dei quali si trova in terapia intensiva (16 invece i ricoverati in area post critica). Sono 1335 le persone in isolamento domiciliare (900 asintomatiche e 435 sintomatiche), tra queste 125 operatori sanitari. Nella provincia di Ascoli si contano 21 asintomatici e 5 sintomatici (tra cui 1 operatore sanitario). E' salito a 4763 il numero dei dimessi-guariti nelle Marche dall'inizio dell'emergenza.

"Dopo lo zero raggiunto nei decessi e nei tamponi positivi, è arrivata finalmente la buona notizia dello zero Covid nei reparti terapia intensiva, simbolo della fase più acuta della malattia. La buona notizia di oggi è il segno di un ulteriore passo in avanti verso la ritrovata normalità", queste le parole via social del governatore delle Marche Luca Ceriscioli.







