Ascoli Calcio, seduta defaticante al Picchio Village. Giovedì rifinitura e partenza per il Veneto

E' ripresa questa mattina al Picchio Village la preparazione dei bianconeri, reduci dalla vittoria per 1-0 contro l'Empoli valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie B (CLICCA QUI PER MOMENTI CHIAVE). I titolari della sfida coi toscani hanno svolto una seduta defaticante; tutti gli altri sono stati impegnati in partitelle a campo ridotto.



Domani alle ore 18:00 è in programma una seduta di allenamento al Picchio Village. Giovedì mattina la squadra sosterrà la rifinitura prima di partire per il Veneto per preparare (senza lo squalificato Mirko Eramo) la gara con il Cittadella in programma Venerdì 17 Luglio alle ore 21 allo stadio "Tombolato".









