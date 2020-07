Ascoli Calcio, fari puntati su un Pordenone reduce da due ko di fila. Strizzolo potrebbe esserci

Riprenderà domani pomeriggio alle ore 18 al Picchio Village la preparazione dell'Ascoli in vista del match con il Pordenone in programma Venerdì 24 Luglio alle ore 21 allo stadio "Del Duca" per la 36esima e terzultima giornata del campionato di Serie B. I bianconeri di Davide Dionigi, reduci da quattro vittorie consecutive, dovranno fare a meno del 23enne terzino sinistro Leonardo Sernicola, fermato per un turno dal Giudice Sportivo.

Domenica di riposo anche per i neroverdi guidati dall'ex Attilio Tesser, che riprenderanno ad allenarsi domani mattina alle ore 10. Il programma settimanale prevede poi un allenamento nel pomeriggio di Martedì (alle ore 17), due sedute mattutine Mercoledì e Giovedì ed a seguire la partenza per le Marche. I Ramarri occupano attualmente la quarta posizione in classifica con 55 punti, frutto di 16 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, con 43 gol realizzati e 41 subiti. Fuori casa il Pordenone ha messo a referto 5 successi, 3 pareggi e 9 ko, con 19 reti all'attivo e 30 al passivo. Dopo la sconfitta di misura per 1-0 sul campo del Crotone, la compagine neroverde è stata superata per 2-1 dal Cosenza nell'ultimo turno allo stadio "Rocco" di Trieste (CLICCA QUI PER TABELLINO MATCH E VIDEO INTERVISTA TESSER POST GARA).

Il miglior marcatore stagionale del Pordenone è l'attaccante Luca Strizzolo con 8 reti (assente per infortunio dallo scorso 20 Giugno ma probabilmente recuperabile per la gara del "Del Duca"), seguito da Patrick Ciurria a quota 5 e da Davide Gavazzi, Alberto Barison (che salterà la gara con l'Ascoli per squalifica) e Tommaso Pobega con 4 gol a testa. Il giocatore più presente è il regista Salvatore Burrai con 2706 minuti in campo, alle sue spalle il portiere Michele Di Gregorio con 2669 minuti ed il terzino sinistro Michele D'Agostini a quota 2647.

Il match d'andata, giocato lo scorso 22 Dicembre alla "Dacia Arena" di Udine, vide imporsi la squadra di Tesser per 2-1 grazie alle reti nel primo tempo di Burrai e Strizzolo (inutile la rete bianconera nel finale di Cavion). Ecco tabellino, pagelle e momenti chiave di quel match:

PORDENONE-ASCOLI 1-2 (17° TURNO SERIE B 2019/2020)

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio 6; Vogliacco 6, Barison 7, Bassoli 6.5, De Agostini 6; Zammarini 6.5 (82' Misuraca sv), Burrai 7, Pobega 6; Chiaretti 6.5 (57' Gavazzi 6.5); Strizzolo 7 (70' Candellone 6), Ciurria 6.5. A disposizione: Bindi, Ronco, Almici, Semenzato, Stefani, Zanon, Mazzocco, Monachello. Allenatore: Tesser 7

ASCOLI (4-3-1-2): Leali 5.5; Padoin 5.5, Brosco 6, Gravillon 5.5, D'Elia 5; Cavion 6.5, Troiano 5, Brlek 5.5 (50' Da Cruz 6); Ninkovic 4 (70' Chajia 5.5); Ardemagni 5 (79' Beretta sv), Scamacca 5.5. A disposizione: Lanni, Novi, Valentini, Laverone, Petrucci, Gerbo, Piccinocchi, Rosseti. Allenatore: Zanetti 5

Arbitro: Sozza di Seregno 5.5

Reti: 33' Burrai, 37' Strizzolo, 90' Cavion

Espulso: 70' Ninkovic





