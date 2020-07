Ascoli Calcio, 25 i convocati di Dionigi per la gara di Pisa. Tornano Piccinocchi e Sernicola

Sono 25 i bianconeri convocati dall'allenatore dell'Ascoli Davide Dionigi, dopo la rifinitura mattutina al Picchio Village, per la gara con il Pisa in programma domani sera allo stadio "Arena Garibaldi-Romeo Anconetani" alle ore 21 per la 37esima giornata del campionato di Serie B. Assenti gli infortunati Lorenzo Rosseti e Giacomo Beretta. In diffida Raffaele Pucino, Luca Ranieri, Michele Troiano e Davide Petrucci. Squadra e staff sono partiti dopo pranzo alla volta della Toscana.

PORTIERI: Leali, Marchegiani, Novi

DIFENSORI: Brosco, De Alcantara, Valentini, Ranieri, Ferigra, Pucino, Gravillon, Andreoni, Sernicola

CENTROCAMPISTI: Petrucci, Troiano, Costa Pinto, Padoin, Cavion, Piccinocchi, Brlek, Eramo

ATTACCANTI: Morosini, Ninkovic, Scamacca, Trotta, Matos





© Riproduzione riservata