Ascoli Calcio, Eramo: “Rammarico di non vedere stadio pieno dopo vittorie, ci rifaremo l'anno prossimo”

E' stato un anno intenso per Mirko Eramo, culminato con la salvezza conquistata all'ultima giornata con la maglia dell'Ascoli. Il 31enne centrocampista pugliese era giunto nel capoluogo piceno nella sessione invernale di calciomercato dalla Virtus Entella, squadra con cui nella prima parte di stagione aveva collezionato 20 presenze ed una rete. Per lui un contratto con il Picchio fino al 30 Giugno 2022 e 14 presenze in campionato (di cui 6 da titolare) con un gol pesantissimo lo scorso 13 Luglio che ha regalato la vittoria per 1-0 contro l'Empoli (CLICCA QUI PER RIVEDERLO).



"Ecco qui! Eccoci a commentare un altra stagione (e che stagione)! Primi 6 mesi di stagione a Chiavari, tutto sembrava filare liscio tutto troppo tranquillo - ha scritto in serata via social Eramo -. E invece il 29 Gennaio insieme a mia moglie decidiamo di affrontare una nuova esperienza in una piazza che vive di pane e calcio, ASCOLI! Credo e sono convinto nel dire questo, sono stati 7 mesi della mia carriera indimenticabili, perché non c'è cosa più bella che risalire dopo aver toccato il fondo. I miei primi 5 mesi ad Ascoli non sono stati proprio come uno li sognerebbe (sia a livello di squadra che personale), ma invece credo che gli ultimi due siano stati l'emblema di cosa vuol dire essere GRUPPO e indossare questa maglia! Non c'è cosa più bella di quando qualcuno ti crede morto e invece noi non abbiamo mai smesso di crederci, soprattutto da quel giorno che noi ci siamo rinchiusi in quello spogliatoio e ci siamo guardati in faccia e detti: "Sì, noi non possiamo retrocedere per nessun motivo al mondo". Quindi non mi resta che dire grazie! Grazie a tutti, ma veramente tutti, a chi ha sempre creduto in noi e non ci ha mai abbandonato. A partire dai magazzinieri, fisioterapisti, dottori, staff tecnico, direttore e tutta la dirigenza. Poi un pensiero speciale va alla nostra tifoseria che non ci ha fatto mai mancare il proprio supporto sia nei momenti difficili che nei momenti migliori. Ecco sì, forse l'unico rammarico è stato non vedere il nostro stadio pieno dopo tutte quelle vittorie. Ci rifaremo il prossimo anno! Grazie, grazie e ancora grazie Ascoli ed a questo speciale gruppo di uomini veri che ho avuto la fortuna di incrociare nella mia carriera! PERCHÉ CHI ASPETTA IL TRAMONTO DELL ASCOLI NON VEDRÀ MAI LA SERA...!".





