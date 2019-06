Ascoli Calcio, Zanetti nono tecnico bianconero dal ritorno in B. Focus sui suoi predecessori

Dopo aver firmato ieri sera a Milano un contratto biennale, Paolo Zanetti sarà ufficializzato a breve come nono allenatore dell'Ascoli da quando il club bianconero, nell'estate de 2015, è tornato in Serie B. Il 36enne tecnico veneto è stato preceduto in panchina da Vincenzo Vivarini, Serse Cosmi, Fulvio Fiorin, Enzo Maresca, Alfredo Aglietti, Paolo Cozzi (in coppia con Cesare Beggi), Devis Mangia e Mario Petrone.



Analizziamo il loro rendimento, ricordando come Paolo Cozzi prese il posto di Devis Mangia dopo la gara di Novara del 7 Maggio 2016 affiancato dall'altro vice Cesare Beggi, insieme guidarono la squadra nelle ultime due gare di quel campionato chiuso con il raggiungimento della salvezza al "Picco" di La Spezia. Fulvio Fiorin, invece, ha lavorato al fianco di Enzo Maresca per le prime 15 gare del campionato cadetto 2017/2018, per poi guidare la squadra da solo nelle successive due partite con Cremonese e Perugia, fino all'esonero che ha fatto da preludio all'arrivo in panchina di Serse Cosmi.

1- Serse Cosmi, 32 punti in 25 partite (media 1.28) più due pareggi per 0-0 nei playout con la Virtus Entella

2- Devis Mangia, 36 punti in 29 partite (media 1.24)

3- Vincenzo Vivarini, 43 punti in 36 partite (media 1.19)

4- Alfredo Aglietti, 49 punti in 42 partite (media 1.16)

5- Mario Petrone, 10 punti in 11 partite (media 0,90)

6- Enzo Maresca-Fulvio Fiorin, 13 punti in 15 partite (media 0,86)

7- Fulvio Fiorin, 1 punto in 2 partite (0.50)

8- Paolo Cozzi-Cesare Beggi, 1 punto in 2 partite (0,50)





