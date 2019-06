Ascoli Calcio, Addae se ne va dopo cinque stagioni. Accordo biennale con la Juve Stabia

Commenti (14)

Davidw 12 Giugno 2019 10:22

Grazie x tutto ciò che hai dato x la causa bianconera x questi intensi e incredibili 5 anni grazie x la serietà e professionalità dimostrata ma come dico sempre i giocatori allenatori e dirigenti passano...L ASCOLI CALCIO 1898 RESTA

walter rossi ps 12 Giugno 2019 10:30

Mi spiace tanto ma forse è meglio cosi per tutti, in bocca al lupo Bright!

Michele 12 Giugno 2019 10:31

Mi spiace, ma è anche vero che ognuno è libero di scegliere per quello che reputa meglio per luu. Buona fortuna.

paolo 12 Giugno 2019 10:34

Buon viaggio Addae, avrai i tuoi buoni motivi, sicuramente si tratta di soldi in più. Io temo ,comunque, che stia iniziando l'indebolimento del nostro amato Ascoli. Le avvisaglie ci sono tutte. Felice di essere smentito.

Paolo 12 Giugno 2019 10:37

Perdiamo un punto di forza che ha contribuito nel corso di questi 5 anni a mantenerci in categoria. Grande Bright, non ti dimentichiamo. Mi dispiace davvero tanto. In bocca al lupo.

asnkvola 12 Giugno 2019 10:40

Era ora,i piedi sono stati sempre quelli di un fabbro,ideale per spezzare il gioco dell'avversario e difendere il risultato,per puntare ai vertici della B servono altri centrocampisti e sopratutto altri piedi.

Michele 12 Giugno 2019 10:41

Una cosa mi dispiace..... dopo 5 anni e l affetto che gli è stato mostrato, un saluto diverso, quello si , quello mi sarebbe piaciuto sentirlo...... ma forse anche quu qui mal consigliato dai suoi agenti....

San Marco 12 Giugno 2019 10:48

Giusto Davidw e walter rossi ps. Sempre ForzaAscoli.

Enzo 12 Giugno 2019 11:01

In ogni caso penso che non si sia fatto tutto il possibile per evitare di perderlo. Una maggiorazione nell'ingaggio sarebbe stata ampiamente compensata dall'acquisto a parametro zero. Rivenderlo fra un anno , eventualmente, avrebbe ampiamente ripagato la spesa.

roberto 12 Giugno 2019 11:06

Mi dispiace molto , speriamo di non dovercene pentire .

Grazie Bright e in bocca al lupo

piceno 12 Giugno 2019 11:16

io piu che un indebolimento vedo un miglioramento.

Addae è un giocatore da squadra che si deve salvare. Noi abbiamo ben altri obiettivi

Gigi 12 Giugno 2019 11:18

In bocca al lupo e un ringraziamento per quanto fatto con la nostra maglia.

Un cosa però mi sento di dirla a Bright: oramai non sei più un ragazzino, credo che una testa per pensare ce l'hai, non sempre quello che decidono gli altri per te è il meglio, le decisioni importanti per la tua vita (che non sono solo i soldi) prendile tu e non lasciare mai che lo facciano altri, che ricorda, hanno sempre i loro tornaconti.

Ciao Bright e buona vita.

Mario69 12 Giugno 2019 11:19

Perchè in giro ho letto diversi commenti anche offensivi contro di lui? In un mondo dove si pensa solo ai soldi è normale che sia sceso a Castellammare voi cosa avreste fatto rinunciavate ai soldi per fedeltà verso i nostri colori? Mi sa proprio..... Io gli dico grazie e gli auguro buona fortuna

IO 12 Giugno 2019 11:20