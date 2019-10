Ascoli Calcio, 24 i convocati di Zanetti per la gara con il Chievo. Out Da Cruz e Beretta

L'allenatore dell'Ascoli Paolo Zanetti, da Giovedì 17 Ottobre in ritiro in Veneto, ha convocato 24 calciatori per la gara con il Chievo in programma domani pomeriggio allo stadio "Bentegodi" per l'ottava giornata del campionato di Serie B. Indisponibile l'infortunato Giacomo Beretta, non convocato per motivi disciplinari Alessio Da Cruz. Presente in lista anche l'attaccante della Primavera Ricardo Matos. L'unico bianconero in diffida è il difensore Andreaw Gravillon.

PORTIERI: Lanni, Leali, Novi

DIFENSORI: Andreoni, Laverone, Brosco, Valentini, Pucino, Gravillon, D'Elia, Ferigra

CENTROCAMPISTI: Brlek, Gerbo, Cavion, Petrucci, Piccinocchi, Troiano, Padoin

ATTACCANTI: Chajia, Ninkovic, Rosseti, Ardemagni, Scamacca, Matos

