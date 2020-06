Ascoli Calcio, Abascal ufficialmente sollevato dall'incarico dopo due ko interni di fila

Commenti (3)

Albardialbissola 22 Giugno 2020 18:58

Questa mi rimane difficile da capire

Appena fatto un contratto da pro e poi bruciato

O si punta a un mister con esperienza e sangue agli occhi (spendendo) oppure siamo affossati

Nostalgico 22 Giugno 2020 19:15

Zanetti ha rifiutato, soldi risparmiati e subito ributtati ...... non c’è un minimo di organizzazione e logica ..... mai vista una cosa del genere.... ahimè, mi consolo con Capro’, grande società, grande ds, Ardemagni giocatore finito, etc. etc. ..... speriamo nel solito miracolo ed in un po’ di orgoglio e voglia da parte dei giocatori ..... perché quando si è scarsi, solo la “raia” fa la differenza ..... Pozza I be’

Maghe P'ché 22 Giugno 2020 19:16