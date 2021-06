Trofeo Città di Sant’Elpidio a Mare, gran successo di presenze con esordienti e giovanissimi

di Redazione Picenotime

mercoledì 23 giugno 2021

Un crescendo di entusiasmo e di partecipazione attorno alla 21° edizione del Trofeo Città di Sant’Elpidio a Mare, offrendo lo spettacolo di gare entusiasmanti e di ottimo contenuto tecnico sulle strade della zona industriale di Brancadoro a Casette d’Ete con 320 atleti presenti tra esordienti e giovanissimi nella gara organizzata dal GC La Montagnola del presidente Sandro Cerretani, in memoria di Nello Marchionni e Nazzareno Trobbiani.

La gara degli esordienti di primo anno di è risolta in volata con la vittoria di Edoardo Tesei (Alma Juventus Fano) precedendo Pietro Battistelli (Velo Club Racing Assisi Bastia), Teo Lancioni (Pedale Chiaravallese), Christian Giacobbi (Rinascita), Stefano Cavalli (Velo Club Cattolica), Nicola Cerame (SC Castellettese Cicli Varsalona), Nicolò Tomassini (Avis Gualdo Tadino), Alessandro Baldelli (Alma Juventus Fano), Matteo Magnoni (Alma Juventus Fano) e Alessandro Battistoni (Associazione Ciclistica Recanati).

La corsa riservata agli esordienti secondo anno ha visto il trionfo di Morgan Venturi (GC Fausto Coppi), a seguire il compagno di squadra Thomas Bondi e poi nell’ordine Giacomo Sgherri (Alma Juventus Fano), Nicolò Grini (Bici Adventure Team), Filippo Abate (GC Fausto Coppi), Mattia Proietti Gagliardoni (UC Foligno), Luca Nicoloso (Alma Juventus Fano), Filippo Bolognesi (GC Fausto Coppi), Mattia Persiani (Pedale Rossoblu-Picenum) e Mario Grifone (Pedale Teate).

Il Trofeo Città di Sant’Elpidio a Mare ha assegnato le maglie di campione regionale FCI Marche agli esordienti Tesei (primo anno) e Sgherri (secondo anno), i quali hanno ricevuto una medaglia d’oro in memoria di Bruno Iachini, uno dei fondatori del GC La Montagnola.

Per tanti baby giovanissimi under 13 c’è stata la grande emozione di aver attaccato finalmente il numero sulla schiena, mettersi in evidenza e strappare applausi. Tra i vincitori singoli di ciascuna categoria maschile e femminile Nikola Bossi (UC Petrignano) ed Elena Sofia Sangiorgi (SC Faentina) tra i G1, Samuele Donnini (Velo Club Racing Assisi Bastia) e Alice Pierangelini (Team Studio Moda) tra i G2, Filippo Battistelli (Velo Cluba Racing Assisi Bastia) ed Aurora Cerame (SC Castellettese), Matteo Manno (Team Cingolani) e Aurora Bolletta (UC Foligno Start) tra i G4, Alessandro Senesi (Pedale Chiaravallese) e Letizia Esposto Giovannelli (Alma Juventus Fano), tra i G5, Brian Paris (Team Nereggi Coratti) e Vivian Micheloni (Potentia Rinascita) tra i G6.

Tra le 24 società al via, il Pedale Chiaravallese ha sbaragliato il campo sia nella classifica a punti tenendo conto della miglior somma di piazzamenti che in quella riservata al numero di partecipanti.

“Finalmente un’altra società che è potuta ripartire con l’attività giovanile – ha spiegato il presidente regionale FCI Marche Lino Secchi -, un plauso a tutti i dirigenti del GC La Montagnola perche questa manifestazione non solo ha dato un bel segnale di presenza nel panorama del ciclismo regionale ma ha consentito di rivedere quei bei momenti di socialità tra i giovani che mancavano da tanto tempo”.

Gli ha fatto eco il presidente provinciale FCI Ascoli Piceno-Fermo, Marco Lelli: “Questo evento è servito per permettere ai ragazzi di socializzare e di mettersi a contatto con altre realtà ma siamo stati costretti a vivere un’atmosfera virtuale. Stavolta il contesto è stato leggermente diverso anche se con le regole fortemente limitative del momento. Va dato atto alla grande capacità e ai sacrifici del GC La Montagnola nell’allestire un’intera giornata dedicata agli esordienti e ai giovanissimi”.

CLASSIFICA SOCIETA’ PER MIGLIOR SOMMA DI PIAZZAMENTI

1° Pedale Chiaravallese 22 punti

2° Alma Juventus Fano 14

3° Team Cingolani 13

4° Velo Club Racing Assisi Bastia 12

5° UC Foligno Start 11

6° Team Nereggi Coratti 9

7° Team Studio Moda 8

8° UC Petrignano 8

9° SC Potentia-Rinascita 8

10° SC Castellettese Cicli Varsalona 5

11° SC Faentina 4

12° GC Osimo Stazione 4

13° Pedale Teate 4

14° Pedale Rossoblu-Picenum 4

15° GC La Montagnola 3

16° Amici Della Bici Junior 2

17° OP Bike 1

18° Associazione Ciclistica Recanati 1

19° Villa Sant’Antonio Cicli Cocci 1

20° Team Bike Miranda 0

21° Club Corridonia 0

22° Polisportiva Pennese 0

23° Bici Adventure Team 0

24° Pedale Sulmonese 0

CLASSIFICA SOCIETA’ PER NUMERO DI PARTECIPANTI

1° Pedale Chiaravallese 30 partenti

2° Alma Juventus Fano 20

3° Pedale Rossoblu- Picenum 18

4° Team Cingolani 17

5° OP Bike 13

6° Velo Club Racing Assisi Bastia 13

7° Pedale Teate 12

8° SC Potentia-Rinascita 10

9° UC Foligno Start 10

10° GC Osimo Stazione 9

11° Team Studio Moda 8

12° Associazione Ciclistica Recanati 7

13° Club Corridonia 6

14° GC La Montagnola 6

15° UC Petrignano 5

16° Villa Sant’Antonio-Cicli Cocci 5

17° Polisportiva Pennese 4

18° Team Nereggi Coratti 3

19° SC Faentina 2

20° Team Bike Miranda 2

21° Amici Della Bici Junior 2

22° SC Castellettese Cicli Varsalona 1

23° Bici Adventure Team 1

24° Pedale Sulmonese 1





Sarà un sabato sera (26 giugno) tutto da vivere per gli amanti della mountain bike, si contano i giorni per mettere in scena il Trofeo Città di Fermo, la cross country cittadina intitolata alla memoria di Michele Jacewiz e Roberto Carassai.

Tanto lavoro alle spalle degli organizzatori del Gruppo Ciclistico Capodarco-Comunità di Capodarco, entusiasti di allestire una manifestazione di così rilevante importanza e che lascerà soddisfatti tutti coloro che proveranno l’emozione di gareggiare al calar della sera tra i vicoli cittadini di Fermo.

Tra gli scorci mozzafiato del centro storico fermano, il percorso è completamente disegnato tra i vicoli, a parte un piccolo passaggio su una piccola porzione di sterrato nel Parco della Rimembranza con una scalinata e l’assenza di discese tecniche.

Questo percorso è inoltre caratterizzato dal superamento di strappi di media lunghezza con punte tra il 10% e il 12% ma non mancano diversi rilanci e in alcuni vicoli da prestare attenzione allo sfregamento con i gomiti dato lo spazio molto esiguo della sede stradale.

Con l’obbligo di luci artificiali anteriori e posteriori montate sul manubrio e sul casco, lo svolgimento della gara in notturna prevede due fasce di partenza previste alle 20:30 con le categorie giovanili esordienti e allievi, a seguire alle 21:30 circa le categorie juniores, open e amatori.

È previsto il pacco gara ad ogni partecipante oltre ai premi per i primi cinque di ogni categoria.

Per quel che concerne le iscrizioni, per le categorie agonistiche attraverso la procedura del Fattore K della Federazione Ciclistica Italiana (Id Gara 158940) mentre le categorie amatoriali possono iscriversi esclusivamente on line al seguente link https://join.endu.net/fee/66205?idevento=66205 con pagamento della quota di 15 euro.