Fci Marche: scelti i nuovi direttivi dei comitati di Ascoli-Fermo, Ancona, Macerata e Pesaro-Urbino

di Redazione Picenotime

mercoledì 23 dicembre 2020

Tra la fine di novembre e la prima decade di dicembre, hanno avuto luogo i rinnovi delle cariche di tutti i consigli dei comitati provinciali FCI Ascoli Piceno-Fermo, Ancona, Macerata e Pesaro-Urbino (quadriennio 2021-2024) durante le rispettive assemblee elettive.

“Il Consiglio Regionale – precisa in una nota il presidente Federciclismo Marche Lino Secchi - nel ringraziare tutti i dirigenti provinciali uscenti per il loro contributo dato ciascuno nel proprio ruolo, esprime le cordiali congratulazioni ai nuovi eletti e ai riconfermati, augurando un buon lavoro per il bene del nostro movimento ciclistico ed assicurando supporto e vicinanza della struttura regionale”.

ASCOLI PICENO/FERMO – Quarto mandato consecutivo per Marco Lelli che avrà al suo fianco nel ruolo di consiglieri Antonio Chiappini, Fabio De Carolis, Simone Gazzoli e Mattia Offidani. “Gli obiettivi prefissati quattro anni fa – ha spiegato Marco Lelli -, in continuità con i precedenti, sono stati raggiunti con risultati soddisfacenti in termini statistici. La costanza nella promozione giovanile dello sport nelle scuole che si è arricchito di interessanti argomenti proposti agli istituti scolastici, impegnando molti bambini, ha permesso una sinergica collaborazione anche con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche. Ci apprestiamo ad affrontare un quadriennio molto difficile per le già note vicende legate alla pandemia ma confidiamo nella competenza di una ottima squadra che sarà al fianco degli affiliati in ogni momento oltre ad annunciare la nomina di Massimo Di Stefano nelle funzioni di segretario esterno del consiglio provinciale”.

ANCONA – Rinnovato organigramma per il comitato provinciale FCI Ancona con la nuova presidenza affidata a Federico Bastianelli, coaudivato dai consiglieri Valentina Bastianelli, Matteo Lucchetti, Maurizio Minucci e Alessandro Santoni. “Sono molto onorato di ricoprire questo ruolo – ha dichiarato Federico Bastianelli -. Con molta umiltà cercherò di stare vicino a tutte le società, di intercettare le loro necessità e di stimolare iniziative che promuovano il più possibile la nostra disciplina in tutte le sue forme, nelle fasce giovanili, quelle agonistiche ed in quelle amatoriali. Il mio primo obiettivo sarà quello di promuovere una reale adesione giovanile dando stimolo e supporto alle società che vorranno iniziare ad operare nel settore giovanile con l'apertura di nuove scuole di ciclismo, ma per fare questo, abbiamo bisogno in primis di allargare la base delle nostre società sul territorio recuperando quelle società che oggi sono affiliate con altri enti. Con tutto il gruppo lavoreremo in questa direzione per portare, ci auguriamo, in ogni Comune una società ciclistica ed una scuola di ciclismo”.

MACERATA – Ancora una conferma alla presidenza per Carlo Pasqualini in seno al comitato provinciale FCI Macerata. A Francesco Baldoni, Alessandro Cacciamani, Daniele Cervellini e Flavio Zallocco le cariche di consiglieri provinciali. “Molte le sfide ed i compiti che attendono il nuovo esecutivo, dal sostegno alle società ciclistiche della provincia, allo sviluppo del movimento giovanile, alla collaborazione con gli istituti scolastici secondo le direttive della Federazione Ciclistica Italiana”, ha spiegato in una breve nota Carlo Pasqualini che continua il mandato da presidente provinciale per il terzo quadriennio consecutivo.

PESARO/URBINO - Volto nuovo alla presidenza del comitato FCI Pesaro-Urbino: inedito incarico per Fabio Francolini (dopo due mandati consecutivi in qualità di consigliere regionale FCI Marche) che avrà al suo fianco Oliviero Brigidi, Daniele Foschi, Luigi Mariotti e Massimo Umbri nel ruolo di consiglieri provinciali. “Il nostro deve essere un lavoro d’equipe – ha commentato Fabio Francolini - nonostante il numero esiguo di società ciclistiche tesserate nella nostra provincia. Un compito che svolgerò volentieri e con interesse per la passione che ho profuso per questo sport e per la dedizione verso il settore giovanile che ho sempre curato anche nei miei trascorsi al consiglio regionale FCI Marche”.