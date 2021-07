Ciclismo su pista, primo posto per Napolitano nel Keirin ai Campionati Italiani Juniores

di Redazione Picenotime

sabato 17 luglio 2021

E' Daniele Napolitano il nuovo campione italiano del Keirin 2021. Il giovane portacolori del Tean Ceci Piceno Cycling di Ascoli si aggiudica il titolo tricolore ai Campionati Italiani Juniores di Dalmine, in provincia di Bergamo, nella spettacolare finale conclusasi al fotofinish sull'umbro Alfonso Pinna e sul lombardo Mirko Fontana. All'oro nel Keirin il talentuoso velocista ha aggiunto anche la medaglia d'argento nel torneo della Velocità cedendo solo alla "bella" il titolo tricolore al trentino Mattia Predomo, mancando quindi di un soffio la prestigiosa doppietta tricolore nell'edizione 2021 dei Campionati Italiani Juniores.

Dopo il record italiano Juniores nei 200 metri realizzato a fine Maggio al Gran Prix di Mosca con il tempo di assoluto valore mondiale di 10''038 ed il 7° posto al Gran Prix di Le Mans, gara di Classe 1 Elite, Napolitano ha aggiunto un'altra perla alla sua stagione di avvicinamento agli appuntamento clou di Settembre con gli Europei ed i Mondiali di categoria.

Soddisfazione nello staff del sodalizio ascolano del presidente Claudio Ceci per il talentuoso Daniele che rinnova i fasti della scuola sprinter picena grazie al fondamentale supporto dei tecnici Dario Zampieri e Davide Ceci (entrambi ex tricolori di specialità). Per il Team Ceci Piceno Cycling Team si tratta del 65° titolo italiano che arriva in una stagione agrodolce della sua gloriosa storia sportiva dopo lo smantellamento iniziato i primi di Giugno del Velodromo di Monticelli. In tal senso il sindaco Marco Fioravanti e l'assessore allo sport Nico Stallone hanno assicurato la realizzazione, nel minor tempo possibile, di un nuovo impianto in zona Campolungo.