Coronavirus, Ancarano entra in zona rossa. Sindaco: “Situazione precipitata nell'ultima settimana”

sabato 17 aprile 2021

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha firmato nella giornata di ieri l'Ordinanza Regionale n. 24 che prevede la classificazione di alcuni comuni in zona rossa compreso Ancarano. La decisione nasce sulla base delle relazioni prodotte dalle ASL Abruzzesi tra cui quella di competenza di Teramo, in base ai criteri dettati dall'Istituto superiore di Sanità e dal Ministero della Salute.

"Sono 23 i positivi attuali risultanti dalle comunicazioni ufficiali della ASL di Teramo sul territorio comunale - dichiara il sindaco Pietrangelo Panichi - per il periodo che va dal 1 al 17 Aprile. La situazione sembra essere precipitata nell'ultima settimana dove c'è stata un'impennata di casi ed in virtù dei nuovi criteri delle ultime disposizioni governative il nostro territorio è finito in zona rossa. Credo che sia un momento particolare per l'intera nazione ed anche i territori locali risentono di determinate dinamiche. E' inutile pertanto cercare "i perchè", considerato che sono condizioni verificabili per qualsiasi motivo nella vita quotidiana. Occorre invece continuare con la prevenzione, pertanto chiedo a tutte le concittadine ed i concittadini il massimo impegno e collaborazione per uscire subito fuori dalla zona rossa. Bisogna fare molta attenzione, utilizzando la mascherina, mantenendo il distanziamento e lavando o igienizzando spesso le mani, ma soprattutto uscire solo per lavoro, necessità ed emergenze. Il Covid-19 purtroppo c'è ancora e va prevenuto in ogni modo".