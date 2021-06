Ministero Salute, meno di 1000 i ricoverati nelle terapie intensive. In arrivo 20milioni di dosi nel mese di Giugno

di Redazione Picenotime

martedì 01 giugno 2021

Sono 2.483 i positivi al Coronavirus scoperti con 221.818 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore secondo i dati odierni del Ministero della Salute. Le vittime sono 93. Ieri i nuovi casi erano stati 1.820 con 86.977 tamponi, 82 i decessi. In totale i casi da inizio epidemia in Italia sono 4.220.304 le vittime 126.221. Il tasso di positività (rapporto positivi-test, compresi quelli ripetute di controllo) è del 1.1 %, in diminuzione rispetto al valore registrato ieri (2.1%) . Gli attualmente positivi sono 225.751 (- 7.923), i guariti e dimessi 3.868.019 (+ 10.313).

Sul fronte delle terapie intensive il numero totale dei posti occupati è di 989 unità (- 44 rispetto a ieri) con 41 nuovi ingressi. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari invece sono 6.192 (- 290 rispetto a ieri).

A livello territoriale, il maggior numero di nuovi casi giornalieri è stato registrato nella regione Lombardia ( 461 con 35.716 tamponi effettuati), seguita della regione Campania con 375 nuovi casi 15.084 tamponi processati.

Buone notizie per la campagna vaccinale. "A Giugno daremo la spallata al Covid con oltre 20 milioni di vaccini in arrivo". Ad affermarlo il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, generale Francesco Paolo Figliuolo, nel corso della conferenza stampa per l'inaugurazione dell'hub vaccinale di Confindustria. "In queste ore stiamo distribuendo circa 3 milioni e 400mila dosi di Pfizer, che è il carico più grosso avuto dall'Italia in un'unica mandata. oggi supereremo 35 milioni di somministrazioni con 23 milioni di prime dosi. Questo dà l'idea di quello che stiamo facendo assieme - ha aggiunto Figliuolo -. Come prime dosi siamo al 91% di vaccinati over 80, all'83 % di over 70 e al 71% di over 60. Basta? No, dobbiamo continuare e non mollare la guardia, adesso anche con procedure proattive andando a cercare le persone da vaccinare. Quanto alla fascia 12-15 anni, oltre due milioni di ragazzi, dobbiamo affidarci ai pediatri di libera scelta. Siamo a 2.658 punti vaccinali attivi in tutta Italia e circa 800 se ne aggiungeranno, di cui 212 di Confindustria. L'Italia ha già tutto, basta avere la volontà".





