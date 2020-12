Ascoli Piceno, Fioravanti: “In città circa 1000 positivi. Stiamo migliorando ma dobbiamo restare vigili”

di Redazione Picenotime

mercoledì 02 dicembre 2020

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti è tornato ad aggiornare la cittadinanza in video diretta social sull'emergenza Coronavirus e sulle altre misure della Amministrazione Comunale.

"Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 421 e di questi 50 nella provincia di Ascoli Piceno .In città abbiamo circa mille positivi anche se non è un dato preciso sempre per i ritardi di comunicazione di chi si negativizza. I numeri sono in leggero calo ma dobbiamo restare vigili rispettando le regole del distanziamento e l'uso della mascherina per ridurre la diffusione del virus. Abbiamo intensificato i controlli ed alcune attività sono state sanzionate perché permettevano di consumare all'interno dei locali. Sono atteggiamenti che non possiamo tollerare anche se capiamo i problemi che stanno vivendo le attività, ma la prima cosa è la tutela della salute di tutti - ha dichiarato Fioravanti -. Come comunicato dalla Regione si effettuerà uno screening di massa e come Comune ci stiamo preparando collaborando con l' Asur 5 fornendo i locali che abbiamo individuato nelle sale della Casa della Gioventù in zona San Marcello e la palestra di Monticelli. La Regione ha anche attivato il numero verde 800.93.6677 che è attivo dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Si può contattare per qualsiasi emergenza legata al Covid oltre ai numeri messi a disposizione dal Comune.

Arriverà a breve il nuovo avviso per i buoni spesa. Cerchiamo di essere veloci nelle misure che abbiamo messo in campo perché in previsione del Natale non possiamo aspettare e perdere tempo. Oggi si è svolta una riunione di giunta straordinaria per questa delibera e dovrebbe uscire l'avviso pubblico a breve. Questi buoni servono per far fronte alle problematiche economiche legate al perdurare della pandemia e potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali che hanno aderito. L'elenco degli esercizi è aperto, quindi le attività che vogliono aggiungersi potranno fare domanda mediante modulo di adesione che trovate nelle pagine web del comune insieme all'elenco costantemente aggiornato degli esercizi già convenzionati. I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. Ringrazio l'assessore Brugni e tutte le associazioni di volontariato che hanno collaborato per rendere possibile questo. Per ottenere buoni spesa dovrà essere fatta autocertificazione relativa al mese di Novembre e si dovrà rientrare nei parametri di reddito fissati: nucleo formato da una persona 600euro, nucleo con due persone 900, tre persone 1200 euro, nuclei composti da 4 persone 1400 euro mentre quelli con cinque o più persone non devono superare i 1600 euro. I buoni saranno da 150 euro per una persona, 200 euro per due persone, 250 euro per i nuclei da tre persone, 300 euro per nuclei da quattro persone, 350 euro per i nuclei da cinque e 400euro per quelli con sei persone.

In questo periodo di emergenza, al fine di venire incontro alla cittadinanza in un momento di forte difficoltà, la raccolta differenziata porta a porta sarà attiva anche nelle giornate festive quindi nei giorni 8, 25 e 26 Dicembre e nelle giornate del primo e del 6 Gennaio gli operatori della Ecoinnova, che ringrazio per la disponibilità, garantiranno il ritiro mantenendo il calendario solito delle varie tipologie di rifiuti. Inoltre l'Ecocentro comunale il 24 e 31 Dicembre sarà aperto dalle 9 alle 13. Per qualsiasi informazione è possibile contattare i numeri 800.200.804 e 0736.47162.

In vista dell'arrivo delle festività natalizie, il PAS – Polo Accoglienza e Solidarietà in sinergia con il Comune di Ascoli Piceno e il Tavolo delle povertà ha avviato un iniziativa denominata "Natale di tutti". Verranno donati, ai singoli cittadini e alle famiglie del territorio che vivono uno stato di disagio sociale ed economico settecento, pacchi natalizi confezionati con beni di prima necessità. In totale verranno coinvolte circa 2500 persone che sono attenzionate e seguite quotidianamente dal Pas, dalle associazioni di volontariato e dai servizi sociali del Comune di Ascoli Piceno. Chiunque può diventare un protagonista attivo del “Natale di Tutti” e contribuire a far felice chi è più in difficoltà. Aziende e privati cittadini potranno infatti donare bene alimentari e non, o effettuare una donazione ad “Associazione PAS – Polo Accoglienza e Solidarietà” attraverso il codice Iban IT17Y0306909606100000154926, inserendo la causale “Natale di Tutti”. I pacchi conterranno prodotti locali o provenienti da attività del nostro territorio, così si potrà anche dare sostegno ai produttori locali. Per tutte le informazioni sul progetto o sulla possibilità di effettuare donazioni è possibile contattare il numero 328-5909657.

Nella giornata di ieri la Squadra Mobile della Questura di Ascoli ha portato a termine una operazione che ha permesso di smantellare una rete di trafficanti di droga che operavano nel nostro territorio. Ringrazio il Questore e tutti coloro che hanno partecipato attivamente all'operazione ma anche tutte le altre Forze di Polizia che guidate dal Prefetto garantiscono sicurezza e ordine. Questo risultato arriva poco dopo la notizia che la nostra provincia è al quinto posto in termini di vivibilità E' un risultato di tutti che ci deve rendere orgogliosi di avere alta qualità della vita e sicurezza e questi risultati saranno sicuramente di aiuto per valorizzare in termini turistici le bellezze del nostro territorio.

Abbiamo approvato in giunta i lavori di riqualificazione della Fortezza Pia con un intervento di 520mila euro che prevede interventi per messa in sicurezza, manutenzione e ripristino delle zone verdi, illuminazione e pavimentazione stradale che renderà accessibile il luogo tramite percorso ciclo-pedonale".