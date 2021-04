Ministero Salute, superati i 4 milioni di casi da inizio emergenza. In diminuzione numero decessi

di Redazione Picenotime

giovedì 29 aprile 2021

Sono 14.320 i positivi al Coronavirus scoperti con 330.075 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore secondo i dati odierni del Ministero della Salute. Le vittime sono 288. Ieri i nuovi casi erano stati 13.358 con 336.336 tamponi, 344 i decessi. In totale i casi da inizio epidemia in Italia sono 4.009.208, le vittime 120.544. Il tasso di positività (rapporto positivi-test, compresi quelli ripetute di controllo) è del 4,3 %, in linea con il valore registrato ieri (4%) . Gli attualmente positivi sono 438.709 (- 4.062), i guariti e dimessi 3.449.955 (+ 18.088).

Sul fronte delle terapie intensive il numero totale dei posti occupati è di 2.640 unità (- 71 rispetto a ieri) con 129 nuovi ingressi. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari invece sono 19.351 (- 509 rispetto a ieri).

A livello territoriale, il maggior numero di nuovi casi giornalieri è stato registrato nella regione Lombardia (+ 2.306 con 51.253 tamponi effettuati) seguita dalla regione Campania che ha fatto registrare un incremento di 1.986 nuovi positivi su 29.832 tamponi effettuati.





