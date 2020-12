Ministero Salute, oltre 10mila nuovi casi positivi. Scende il numero dei decessi

di Redazione Picenotime

sabato 26 dicembre 2020

Sono 10.407 i positivi al coronavirus scoperti con 81.825 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Le vittime sono 261. Ieri i nuovi casi erano stati 19.037, con 152.334 tamponi, 459 i morti. In totale i casi da inizio epidemia in Italia sono 2.038.759, le vittime 71.620. Il tasso di positività (rapporto positivi-test, compresi quelli ripetuti e di controllo) è 12,7%, in linea con il valore registrato ieri (12.5%).

Gli attualmente positivi sono 580.941 (+ 1.056) , i guariti e dimessi 1.386.198 (+9.089). Sul fronte delle terapie intensive si ha una diminuzione di 2 pazienti con un totale dei posti occupati di 2.582 unità e 135 nuovi ingressi registrati nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari invece sono 23.304, con 98 unità in meno rispetto a ieri. A livello territoriale, la regione con il maggior numero di nuovi casi giornalieri si conferma il Veneto (+ 2.523 con 17.720 tamponi effettuati), seguono l'Emilia Romagna (+ 1756 con 5.775 tamponi effettuati) e la Lombardia che oggi ha fatto registrare 1.606 nuovi positivi (15.337 tamponi).











