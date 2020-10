Coronavirus, Ministero Salute: “Oltre 19mila nuovi casi e 91 morti”. Conte: “No lockdown generalizzato”

di Redazione Picenotime

venerdì 23 ottobre 2020

Aumenta ancora il numero dei nuovi contagi in Italia secondo il bollettino odierno del Ministero Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati 19.143 i casi di Coronavirus registrati (ieri erano stati 16.079). In calo il numero delle vittime: oggi 91 (ieri erano state 136). Nuovo record per i tamponi: quelli effettuati nell'ultima giornata sono stati 182.032. In Lombardia i nuovi casi positivi sfiorano quasi le 5mila unità, mentre sono 2.280 in Campania e 2.032 in Piemonte. Gli attualmente positivi sono 186.002 (+16.700) con 10.549 pazienti ricoverati con sintomi (+855) e 1.049 in terapia intensiva (+57). Sono in isolamento domiciliare 174mila pazienti mentre sono 2.352 le persone guarite o dimesse.

CLICCA QUI PER REPORT DECESSI REGIONE MARCHE

CLICCA QUI PER MAPPA INTERATTIVA

"Dobbiamo escludere un lockdown generalizzato", ha ribadito ancora una volta il premier Giuseppe Conte intervenendo al Festival del Lavoro. "Rimaniamo vigili e pronti a intervenire dove necessario. Tutelare prioritariamente la salute consente di difendere meglio il tessuto produttivo. Il Governo è pronto ad intervenire in qualsiasi momento, l'attenzione resta altissima, ma dobbiamo contenere il contagio puntando a evitare l'arresto dell'attività produttiva come pure delle scuole e degli uffici pubblici", ha aggiunto Conte.