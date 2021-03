Ascoli Piceno, sopralluogo negli istituti scolastici con subcommissario alla ricostruzione

di Redazione Picenotime

giovedì 25 marzo 2021

Nella giornata odierna il sindaco Marco Fioravanti, insieme all’assessore regionale Guido Castelli, al direttore dell’Usr Marche Stefano Babini e all’architetto comunale Ugo Galanti, ha incontrato ad Ascoli Piceno il subcommissario alla ricostruzione post-sisma, Gianluca Loffredo. «E’ stata l’occasione per fare il punto in merito alla situazione delle scuole cittadine - ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti -. Nel corso della mattinata abbiamo effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di alcuni istituti locali. Siamo stati rassicurati sul fatto che entro il mese di aprile il Commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini emanerà la cosiddetta “ordinanza Ascoli”, per rendere più snelle le procedure di adeguamento e ricostruzione delle nostre scuole. L’ordinanza permetterà inoltre di sostenere fattivamente la delocalizzazione provvisoria degli studenti, limitando al minimo i disagi durante tutto il periodo transitorio in cui verranno effettuati i lavori. Il modello logistico che come Amministrazione Comunale stiamo portando avanti insieme al Commissario straordinario sarà esteso anche alla Provincia: l’obiettivo è quello di fare un lavoro di squadra, davvero unitario, che permetta di velocizzare tutti gli iter che riguarderanno le scuole elementari, medie e superiori del nostro territorio".

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore regionale Guido Castelli: "Ad Ascoli stiamo proponendo un modello di collaborazione istituzionale tra Comune, Regione, Provincia e struttura commissariale per la ricostruzione, tempestiva e di qualità, di tutte le scuole ammesse a finanziamento. Oggi abbiamo voluto puntualizzare i contenuti dell’ordinanza Ascoli, ormai di prossima adozione per quanto riguarda il Comune ed incontrare anche l’amministrazione Provinciale, con il presidente Fabiani, che pure ha espresso la richiesta di un provvedimento utile ad agevolare il migliore utilizzo dei circa 24 milioni assegnati a palazzo San Filippo per gli edifici delle scuole superiori di competenza provinciale. Sono molto soddisfatto dell’incontro odierno: ad Ascoli i dati sulla ripartenza della ricostruzione privata sono molto positivi. Con Tolentino siamo ai primi posti per numero di cantieri avviati e completati. Ora abbiamo, con il sindaco Fioravanti, impresso una accelerazione decisiva anche alla parte pubblica".

Il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti ha poi espresso via social un messaggio di cordoglio per la prematura scomparsa del sindaco di Amatrice: "Oggi ci ha purtroppo lasciati Antonio Fontanella, sindaco di Amatrice. Un grandissimo amico, prima ancora che un grande primo cittadino. Un esempio da seguire, per chi come me ha qualche anno in meno. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità di Amatrice il mio più sincero cordoglio".