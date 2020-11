Ascoli, circa 1300 i positivi. Sindaco: “Impossibile dato esatto per ritardi comunicazione guariti”

di Redazione picenotime

martedì 17 novembre 2020

Attraverso i propri canali social ufficiali il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti ha pubblicato alcuni aggiornamenti in merito alla possibilità di spostamenti nei comuni limitrofi in base all'ultimo Dpcm.



"La Regione Marche ritiene che nel rispetto dei protocolli di sicurezza approvati dalla Regione, fatto salvo interpretazioni diverse da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia possibile lo spostamento presso un esercizio ubicato in un comune limitrofo per l’attività di servizi alla persona. In merito alla possibilità di fare spesa in un comune diverso da quello di residenza, ricordo che “laddove il proprio comune non disponga di punti vendita, o nel caso in cui un comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati”.

Non è possibile fornire il dato esatto delle persone positive al Covid nel nostro Comune poiché ci sono alcuni ritardi nella comunicazione di quei cittadini che – a seguito del tampone di controllo – risultano negativizzati e guariti. Al momento, comunque, sono circa 1300 le persone positive nel nostro Comune", scrive il primo cittadino.

Il Comune ricorda inoltre che sono attivi alcuni numeri utili per rispondere alle esigenze della cittadinanza in questo periodo di emergenza Coronavirus:

Sportello emergenza del Comune di Ascoli Piceno (lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30)

3293603850

Garante dell'infanzia e adolescenza (lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00)

3398765590

Zarepta

3356786514

Le querce di Mamre Centro di ascolto

3516506388

L'Armadio dei Piccoli

3496638464

Banco di Solidarietà L'ARCA

3496704446 o 3288605767

Caritas Diocesana

393515579225.