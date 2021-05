Castel di Lama, finanziamento per riqualificazione frazione Casette. Sindaco ''Siamo ai nastri di partenza''

Via libera da parte della Regione Marche al progetto di riqualificazione della frazione Casette. Un finanziamento di oltre 6 milioni di euro sbloccato con decreto nei giorni scorsi. Il sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio non ha potuto nascondere la propria soddisfazione per l'arrivo dei fondi che saranno messi a disposizione della comunità lamense per la realizzazione di una preziosa opera di riqualificazione.

''Sul complessivo finanziamento di 30 milioni di euro 6.3 sono stati destinati alla nostra comunità - ha commentato via social il primo cittadino -, che è risultata la città che beneficerà del contributo più consistente. Ora siamo quindi ai nastri di partenza. Abbiamo già firmato con Erap un protocollo di intesa affinchè si possa addivenire ad un'efficiente ristrutturazione del quartiere (con la realizzazione di 38 nuove unità abitative). Le linee guida di sviluppo del progetto saranno quindi condivise. Quando un po' di tempo fa avevamo annunciato questa opportunità si è messo in moto un forte dibattito sull'iniziativa. Su questo punto voglio essere chiaro: ben venga qualsiasi contributo costruttivo teso a rendere efficiente e corrispondente alle aspettative l'intervento. Vorrei quindi che questo dibattito fosse utile a perseguire gli interessi collettivi ovvero dare risposte concrete, nel più breve tempo possibile, alle famiglie più in difficoltà della nostra comunità''.