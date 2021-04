Covid-19 Marche, oltre 400 positivi su poco meno di 2500 tamponi di nuove diagnosi. Situazione contagi nel Piceno

di Redazione Picenotime

sabato 10 aprile 2021

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4753 tamponi: 2450 nel percorso nuove diagnosi (di cui 769 nello screening con percorso Antigenico) e 2303 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 16,9%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 414 (76 in provincia di Macerata, 113 in provincia di Ancona, 107 in provincia di Pesaro-Urbino, 37 in provincia di Fermo, 58 in provincia di Ascoli Piceno e 23 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (59 casi rilevati), contatti in setting domestico (112 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (123 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (9 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (2 casi rilevati), contatti rilevati in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (1 caso rilevato), screening percorso sanitario (1 caso rilevato) e 2 casi provenienti da fuori regione. Per altri 104 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 769 test e sono stati riscontrati 73 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 9%.

Per quanto riguarda i singoli comuni della provincia di Ascoli, il maggior numero di casi sono registrati a San Benedetto del Tronto 241, seguono Ascoli Piceno 157, Monteprandone 141, Grottammare 61, Folignano 59, Spinetoli 45, Castel di Lama 38, Acquasanta Terme 36, Monsampolo del Tronto 33, Colli del Tronto 25, Offida 19, Maltignano 18, Castorano 16, Acquaviva Picena 16, Cupra Marittima 13, Appignano del Tronto 13, Roccafluvione 12, Comunanza 9, Ripatransone 9, Castignano 8, Massignano 7 e Montefiore dell'Aso 5. I comuni senza nessun caso accertato sono Arquata del Tronto, Carassai, Force, Montedinove, Montegallo, Palmiano e Rotella mentre per quattro comuni (Cossignano, Montalto delle Marche, Montemonaco e Venarotta) si registra un dato inferiore a 5 positivi.