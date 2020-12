Rezza e Brusaferro: “Rt sotto 1 in tutta Italia tranne Molise e Veneto. Ancora critica soglia terapie intensive”

di Redazione Picenotime

giovedì 24 dicembre 2020

Nel giorno della vigilia di Natale spazio alla consueta conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale Covid-19 della Cabina di Regia con il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e con il direttore generale della Prevenzione del Ministero Gianni Rezza.



"L'epidemia da Covid-19 in Italia è in una fase decrescente ma rallentatata. La circolazione del virus è ancora forte in tutta Europa - ha dichiarato Brusaferro -. L'obiettivo è arrivare a 50 casi ogni 100mila abitanti da raggiungere in una settimana. Oggi siamo a 157 casi. L'Rt, ovvero l'indice di trasmissione del virus, in quasi tutte le regioni è "inferiore a 1 tranne due. Al Veneto, in cui la tendenza alla maggior diffusione del coronavirus va avanti da qualche settimana, si aggiunge il Molise. Si tratta di un indicatore importante, anche se abbiamo una leggera tendenza alla risalita. Questa settimana l'Rt è a 0.90, la settimana scorsa era a 0.86. Tra le regioni considerate instabili anche il Lazio e la Lombardia dove l'Rt oscilla attorno alla soglia dell'1. Nella aree maggiormente colpite si può considerare l'opportunità di misure maggiormente restrittive. L'identikit dei malati in questa fase della seconda ondata della pandemia si mantiene stabile. La maggior parte delle persone ricoverate sono di sesso maschile e anziane. Hanno più di 80 anni anche se l'età media sta leggermente diminuendo. Per fortuna quasi il 75% dei contagiati è asintomatico o paucisintomatico".

Ha preso poi la parola Rezza: "Dobbiamo tenere alta l'attenzione, e abbassare l'incidenza. I ricoveri in terapia intensiva sono ancora sopra la soglia critica. La riapertura delle scuole è uno dei primi obiettivi, ma c'è sempre stata molta cautela. Uno dei motivi per cui sono state prese le misure restrittive è anche quello di prepararsi per cercare di riprendere l'attività didattica in presenza. È chiaro che quando si riaprono le scuole non si teme tanto la trasmissione all'interno, ma si teme il resto perché si rimette in moto tutta una serie di persone che non sono solo studenti e insegnanti. Quindi particolare cura va posta proprio sulle attività extra scolastiche e sul sistema dei trasporti. Bisogna poi sempre valutare a livello territoriale quella che è la situazione epidemiologica. Variante inglese? La stima dell'aumento della contagiosità della variante inglese è di un +0.4 dell'Rt. Non sembrano esserci effetti sull'efficacia del vaccino e neppure sulla gravità clinica. Natale Covid? Tutelare le persone anziane, questo è l'appello che mi sento di fare ai cittadini. Stasera ci si incontrerà per la cena di Natale e domani si farà altrettanto: limitare il numero di persone è particolarmente importante, Sembrerebbe una cosa banale ma più aumenta il numero di aggregazione maggiore è il rischio".





Ha parlato in conferenza stampa anche il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri. "Il conteggio dei positivi conferma la validità misure messe in campo dal governo il 3 novembre. In terapia intensiva solo lo 0,4% dei contagiati. Un’altra buona notizia vien dal rapporto dei contagiati-tamponi, mai così basso dal 20 ottobre. Numeri che non ci devono rassicurare ma ci devono indicare la strada per i prossimi giorni, fatta di ulteriori sacrifici da parte di tutti. Voglio dire che l’approvazione del vaccino in soli 10 mesi è un risultato straordinario della scienza contemporanea, di cui tutti dobbiamo essere riconoscenti e orgogliosi. Basti pensare che il primo vaccino per il vaiolo avvenne 92 anni dopo la scoperta - ha sottolineato Arcuri -. In Italia arriveranno oltre 9.750 dosi di vaccino che saranno quelle che somministreremo il 27 dicembre, e dal 28 dicembre altre 450mila dosi che arriveranno nei 300 punti di somministrazione. Lo dico con chiarezza per evitare fraintendimenti: il 27 ci sarà il giorno simbolico in tutta Europa, nella settimana successiva continueremo con la vaccinazione di massa per le prime categorie beneficiarie: personale sanitario e ospiti Rsa. Le dosi arriveranno dal Belgio, scortate dai carabinieri e portate allo Spallanzani e da lì, trasportati dall’Esercito negli altri 20 luoghi scelti per iniziare la vaccinazione. Non ci saranno corsie preferenziali, arriverà il turno per tutti gli italiani che vorranno vaccinarsi. Metteremo in campo tutti i sistemi di comunicazione, dai più tradizionali ai più innovativi per assicurarci che nessuno resti indietro. Le vaccinazioni saranno effettuate con aghi, siringhe e diluente che abbiamo acquistato e che stiamo distribuendo. Sul sito di Aifa sono già pubblicate le domande più frequenti sulle modalità di somministrazione che consiglio di andarsi a leggere. Ne leggo solo una che specifica come le siringhe saranno monouso, quindi non verranno riutilizzate. Quindi vi dico che il presunto giallo puo’ dirsi già archiviato. Tanto rumore per nulla e, aggiungo, per fare questo mestiere ci vuole tanta pazienza”, ha concluso. Dalla fine di gennaio faremo campagna comunicazione molto invasiva e molto persuasiva. Coinvolgeremo una serie di categorie, non solo le Asl ma i pediatri e i medici di base. Pensiamo di contattare direttamente le persone fragili che non saranno in grado di effettuare personalmente le prenotazioni. Non so se tutte le regioni riusciranno a fare il vaccino il 27, so che per le caratteristiche della Pfizer, entro il 30 dicembre tutte le dosi oltre 9mila dosi dovranno essere utilizzate, ma credo che questo accadrà molto prima“.