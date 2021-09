Regione Marche: vaccini anti-Covid, al via dosi addizionali per soggetti trapiantati e immunocompromessi

di Redazione Picenotime

lunedì 20 settembre 2021

Da oggi si somministra la dose addizionale della vaccinazione anti Covid-19 ad alcune categorie prioritarie di popolazione: soggetti sottoposti a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici. Il richiamo può essere effettuato dopo almeno 28 giorni dall’ultima dose.

Le persone che soffrono di queste patologie, specificate nella Circolare del Ministero delle Sanità del 14 settembre scorso, e che sono seguite dagli specialisti nelle strutture ospedaliere regionali, verranno direttamente chiamate da parte degli ospedali per effettuare la somministrazione. Per questa categoria di persone quindi non è necessario prenotare.

Come per le precedenti somministrazioni, se la persona è in difficoltà a raggiungere le sedi ospedaliere può contattare il proprio Medico di Medicina Generale che potrà programmare la vaccinazione a domicilio.

Da domani, Martedì 21 Settembre, per i pazienti delle stesse categorie che non sono seguiti dagli Specialisti presso le strutture ospedaliere sarà possibile iscriversi, secondo le modalità già in atto, nel portale di Poste Italia. Le categorie specifiche per le quali è prevista la somministrazione e tutte le indicazioni per la prenotazione sono visibili nel sito della Regione Marche

La dose aggiuntiva di vaccino a completamento del ciclo vaccinale primario viene somministrata al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria. Al riguardo, le attuali evidenze sui vaccini anti Covid-19 in soggetti sottoposti a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria e che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario, mostrano un significativo beneficio, in termini di risposta immunitaria, a seguito della somministrazione di una dose aggiuntiva di vaccino.

Nel frattempo farà sosta in piazza Carducci il camper vaccinale dell’Area Vasta 5 che da settimane sta percorrendo il territorio per incentivare le vaccinazioni anticovid. Il secondo appuntamento con la città di Grottammare si terrà, dunque, nella zona sud giovedì 23 settembre, con arrivo del camper sanitario alle ore 9 e ripartenza alle ore 18.30 (pausa 13-15).

“Questa volta - dichiara il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini - insieme all’Asur abbiamo deciso che il presidio mobile debba essere collocato nella parte sud della città. E’ un’ulteriore occasione che i cittadini di Grottammare hanno per beneficiare della campagna gratuita di vaccinazioni messa in atto con grande sforzo dallo Stato e dai presidi sanitari regionali e locali. In questo caso, il punto vaccinale arriva direttamente sotto casa, togliendo ai cittadini anche lo scomodo di prenotare il proprio slot in un punto vaccinale da raggiungere. L’autunno e l’inverno sono ormai alle porte: per viverli diversamente dobbiamo essere tutti preparati, consapevoli, soprattutto, del fatto che l’unico strumento realmente efficace a nostra disposizione per non ritornare nel tunnel è il vaccino. Il dibattito su questo tema è ancora molto vivo: proprio per questo è necessario che ciascuno si informi a dovere sulla questione, senza inseguire false notizie o disinformazioni che potrebbero non rendere lucida la propria scelta”.

