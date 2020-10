Coronavirus, sindaco Ascoli: ''Massima sicurezza nei cimiteri, rispettiamo le regole''

di Redazione Picenotime

sabato 31 ottobre 2020

"La Regione Marche ha deciso per la didattica al distanza per le scuole superiori mentre medie ed elementari ed asili proseguiranno con la didattica in presenza qualora non risultassero nuovi positivi o casi di quarantena". A dichiararlo in serata via social è il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti facendo il punto della situazione sull'emergenza Coronavirus nel weekend in cui si commemorano i defunti. "Domani, 1° Novembre, il cimitero civico sarà aperto con navetta gratuita a disposizione. Ci saranno però alcune procedure di sicurezza da seguire. Igienizzarsi le mani prima di entrare, uso della mascherina con naso e bocca ben coperti, evitare gli assembramenti e mantenimento di almeno un metro di distanza tra le persone - ha aggiunto Fioravanti -. Mi raccomando di restare lo stretto necessario per un saluto e una preghiera per i propri defunti per permettere cosi di accedere a tutti. Qualora il numero di presenti dovesse essere troppo elevato, verranno contingentati gli ingressi proporziandoli con le uscite. Domani porterò un mazzo di fiori al cimitero per una preghiera ai defunti della nostra città. Mi raccomando ancora, i numeri dei contagi crescono a livello provinciale quindi con lucidità e con cuore gestiamo la situazione aiutando chi resta indietro e stando vicini a disabili ed agli anziani che vivono questo momento con maggiore difficoltà. Rispettiamo le regole e le misure di prevenzione. Sono certo che il cuore ascolano verrà fuori anche in questa grave situazione".