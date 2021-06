Polizia di Stato, Laura Pratesi nuovo vicario del questore della provincia di Ascoli Piceno

di Redazione Picenotime

mercoledì 16 giugno 2021

Il 3 Maggio scorso il Vicario del Questore Gerlando Costa ha lasciato l’incarico per limiti di età, e dal 14 giugno è stato sostituito dal primo dirigente della Polizia di Stato Dr.ssa Laura Pratesi.

Lunedì 14 Giugno la funzionaria è stata presentata dal questore al prefetto di Ascoli Piceno Dr. Carlo De Rogatis, ed il giorno successivo al sindaco della città capoluogo Marco Fioravanti, al procuratore della Repubblica Umberto Monti, al presidente del Tribunale Luigi Cirillo e al vescovo S.E. Mons. Domenico Pompili.

Nei prossimi giorni continueranno gli incontri istituzionali con le altre autorità della provincia di Ascoli Piceno

Di seguito il curriculum lavorativo della Dr.ssa Laura Pratesi.

- Il Primo Dirigente della Polizia di Stato Laura Pratesi, nata a Pescara il 22 Novembre 1968, proviene dalla Questura di Teramo dove dal 9 gennaio 2017 fino al 13 giugno 2021, ha svolto l’incarico di dirigente della Divisione Anticrimine e sovrintendente delle Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione.

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Teramo in data 09/12/1992 è abilitata all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di L’Aquila. Nel 1996 viene ammessa nella Polizia di Stato il 15/01/1996 a seguito di superamento di concorso pubblico riservato a laureati, fino al 15/10/1996 ha frequentato il Corso di formazione per Vice Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma;

Nello stesso anno supera il Concorso per Segretario comunale al quale rinuncia per rimanere nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

- dal 28/10/1996 al 22/12/1999 in servizio al Compartimento Polizia Stradale “Emilia Romagna” di Bologna con incarico di Direttore Ufficio II;

- dal 23/12/1999 al 31/03/2005 in servizio alla Sezione Polizia Stradale di Pescara;

- dal 1/4/2005 al 23/10/2011 è Dirigente del Centro Operativo Autostradale di Pescara al quale fanno capo l’organizzazione e i servizi autostradali nel tratto compreso tra i caselli di Cattolica e Poggio Imperiale, con funzioni di raccordo tra la Polizia Stradale e la Direzione 7° Tronco di Autostrade Per L’Italia;

- nel 2009 presta servizio a L’Aquila nell’emergenza post sismica e per i servizi connessi al G8;

- dal 2011 al 2016 è dirigente del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, nel gennaio 2013 riceve l’incarico di avviamento del neo istituito Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche” con sede a Perugia, ed in quegli anni riceve incarichi di coordinatrice dei reparti prevenzione crimine aggregati nelle sedi di Roma e Napoli ed inoltre nella provincia di L’Aquila ed Ascoli per l’emergenza post-sismica del 2016.