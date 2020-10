Coronavirus: Quintana Ascoli Piceno, allenamenti sospesi per sbandieratori e musici

di Redazione Picenotime

domenica 04 ottobre 2020

Allenamenti momentaneamente sospesi per sbandieratori e musici dei sei sestieri della Quintana. La situazione relativa all'aumento dei contagi causati dal covid ad Ascoli sembra peggiorare giorno dopo giorno, soprattutto tra i ragazzi che con l'inizio del nuovo anno scolastico, da quasi un mese a questa parte, sono tornati quotidianamente a frequentare gli istituti della città.

Questa situazione collettiva avrebbe spinto il presidente del Consiglio degli Anziani della Quintana Massimo Massetti a chiedere ai sei capisestieri di rinviare la ripresa degli allenamenti relativi ai gruppi sbandieratori e musici. Un'attività che vede sempre impegnati durante tutto l'anno un gran numero di giovani. Un lavoro serrato dettato dalla passione per il mondo della Quintana e delle bandiere che ha il suo culmine nelle gare interne per la conquista del Palio, in programma ogni anno il primo fine settimana di luglio, e nei successivi campionati italiani Fisb, solitamente in scena nel mese di settembre. Dopo un 2020 che ha costretto il mondo della giostra ascolana ad annullare ogni evento programmato, ecco quindi che le problematiche generate dalla pandemia non sembrano dare tregua alla vita sociale che ruota all'interno dei sei sestieri della città. Nelle ultime ore il cavaliere recanatese Riccardo Raponi ha deciso di lasciare Sant'Emidio per motivi personali. Il sestiere rossoverde, in attesa di capire come si evolveranno le cose, ha già iniziato a guardarsi intorno per cercare un sostituto in grado di essere competitivo nelle prossime giostre 2021. Il successore di Raponi potrebbe arrivare da Foligno, il nome che circola è quello di Pierluigi Chicchini.

Infine proseguirà fino al 3 novembre la “Quintana secondo Procopio”, mostra organizzata dall'artista di origini calabresi e inaugurata a Palazzo dei Capitani a fine luglio. La mostra d'arte contemporanea patrocinata da Regione Marche e Comune di Ascoli Piceno continuerà ad essere visitabile dalle 10 al 19 (inclusi giorni festivi) con ingresso libero.