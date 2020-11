Coronavirus, altre cinque vittime nella provincia di Ascoli. Tre uomini e due donne

di Redazione Picenotime

martedì 17 novembre 2020

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha registrato purtroppo altri 8 decessi (5 uomini e 3 donne) a causa del Coronavirus nelle ultime 24 ore, tutti con patologie pregresse eccezion fatta per un 83enne di Senigallia. Sono ben 5 le vittime nel Piceno: una 86enne di San Benedetto del Tronto, un 85enne di Ascoli Piceno, un 71enne di Monteprandone, una 75enne di Ascoli Piceno ed un 80enne sempre di Ascoli. All'elenco si è aggiunto anche un uomo 85enne deceduto nei giorni precedenti a Jesi per il quale la documentazione è stata trasmessa ieri. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono diventati 1139 (666 uomini e 473 donne), il 95,4% con patologie pregresse e con un'età media di 81 anni (542 nella provincia di Pesaro-Urbino, 254 ad Ancona, 187 a Macerata, 81 a Fermo e 65 ad Ascoli Piceno) più 10 residenti in altre regioni.

CLICCA QUI PER REPORT DECESSI NELLE MARCHE

CLICCA QUI PER REPORT RICOVERI/POSITIVI NELLE MARCHE



CLICCA QUI PER BOLLETTINO ODIERNO NAZIONALE