Coronavirus, sindaco Ascoli: “Siamo arrivati a quasi 1000 positivi, serve massimo rispetto da parte di tutti”

di Redazione Picenotime

lunedì 09 novembre 2020

Anche nella serata odierna il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti ha aggiornato la cittadinanza in diretta video social sui provvedimenti dell'Amministrazione Comunale in relazione all'emergenza Coronavirus.

"Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 262 nuovi casi positivi e di questi 34 nella provincia di Ascoli Piceno. I numeri sono più bassi rispetto ai giorni scorsi ma sappiamo bene che è dovuto al dato minore di tamponi fatti la Domenica. La situazione è ancora complicata e tutti dobbiamo essere attenti - ha dichiarato Fioravanti -. L'Ordine dei Medici ha chiesto il lockdown totale a livello nazione perché loro, meglio di tutti, si rendono conto della situazione. Questo ci deve spingere a seguire regole e disposizioni anche per evitare che le Marche passino in zona arancione come successo per le vicine regioni dell'Abruzzo e dell'Umbria.

I casi nel nostro comune sono in aumento e siamo arrivati quasi a 1000 persone positive al Covid-19, quindi manteniamo atteggiamenti consoni e rispetto massimo delle regole perché rischiamo di dover fermarci di nuovo con le problematiche che ben conosciamo, soprattutto economiche oltre che sanitarie. Siamo venuti a sapere che un ragazzo positivo al Covid-19 nei giorni scorsi è andato a fare una scalata a Colle San Marco, non si vuole puntare il dito contro nessuno ma dobbiamo assolutamente evitare questi atteggiamenti irresponsabili e inammissibili perché si pregiudica il lavoro di sanitari e soccorritori oltre ad incorrere, come in questo caso, in conseguenze penali. Dobbiamo combattere collaborando tra tutti come una grande famiglia. Ho già dato mandato ai vigili urbani e chiesto alle forze dell'ordine di intensificare i controlli e le relative sanzioni perché è fondamentale, vista la gravità del momento, il rispetto massimo del distanziamento, dell'uso della mascherina e del non assembrarsi da parte di ognuno di noi cercando di uscire di casa il meno possibile.

Tra tante notizie negative di questi giorni, una bella è arrivata dalla Pfizer, multinazionale che lavora anche nel nostro territorio, che attraverso fonti autorevoli ha comunicato che il vaccino che stanno testando risulta avere efficacia al 90%. Anche se ancora è tutto in fase di sperimentazione e studio, questo ci lascia ben sperare per avere già prime dosi disponibili per fine anno.

Ringrazio Ascoli Servizi Comunali per il lavoro che sta portando avanti con la raccolta dei rifiuti per i casi positivi. Come sapete vengono ritirati a domicilio e ci raccomandiamo di seguire rigidamente le regole e i protocolli che vengono indicati agli interessati.

Ricordo che il 14 Novembre scade il termine ultimo per presentare la domanda di rimborso per le quote pagate in eccedenza per il servizio trasporto scolastico dell'anno 2019/2020 sospeso a causa del Coronavirus. Per gli utenti che continuano a fruire del servizio anche nel corrente anno scolastico, la quota di rimborso spettante verrà scalata sull'importo dovuto quest'anno. Per ottenere il rimborso va compilato l'apposito modello pubblicato sul sito del Comune.

Per i ritrovamenti in Corso Trento e Trieste lavoriamo per cercare di portare avanti il rifacimento della via in maniera spedita ma parallelamente stiamo studiando un progetto archeologico per la valorizzazione del sottosuolo della nostra città vista la rilevanza del ritrovamento che è stato fatto. Tutto ovviamente mirato ad accrescere l'offerta culturale e turistica della nostra città. Chiediamo quindi un po' di pazienza per eventuali disagi che potranno esserci".