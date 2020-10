Coronavirus, Ministero Salute: “Sono 2500 i nuovi casi positivi con ulteriori 23 decessi”

di Redazione Picenotime

venerdì 02 ottobre 2020

In Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.499 nuovi casi di Coronavirus, contro i 2.548 di ieri. Lo comunica il Ministero della Salute nel consueto bollettino sull'emergenza. Nuovo record assoluto dei tamponi: oggi sono 120.301 (duemila più di ieri). Il totale dei casi sale a 319.908. I ricoveri in terapia intensiva sono 294, 3 più di ieri. Stabili i decessi, oggi 23 (ieri 24), per un totale di 35.041. I guariti sono 1.126 (ieri 1.140), e sono 229.970 in tutto.

Le regioni con più contagi sono Campania (392), Lombardia (307) e Lazio (264): nessuna registra zero casi, la migliore è il Molise con 4 nuovi contagi. Il numero delle persone attualmente positive sale di altre 1.350 unità (ieri +1.384), e il totale arriva a 53.997. Prosegue la crescita dei ricoveri, leggermente meno di ieri: quelli in regime ordinario sono aumentati di 45 unità (ieri 50), per un totale di 3.142, le persone in isolamento domiciliare sono 50.561, 1.302 più di ieri.

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) non ha fortunatamente registrato nuovi decessi nelle ultime 24 ore. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 990 (589 uomini e 401 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 165 a Macerata, 66 a Fermo e 14 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.