Quintana di Ascoli 2021, presentato Palio della Giostra di Luglio. Fioravanti: “Sarà nostra ripartenza”

di Redazione Picenotime

sabato 03 luglio 2021

Presentazione stamane del Palio della Giostra della Quintana di Luglio 2021 nella Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno. Il drappo in onore della Madonna della Pace è stato realizzato dal 26enne ascolano Alessandro Forgione.

Massimo Massetti, presidente del Consiglio degli Anziani: "Saluto tutti i presenti, ringrazio le autorità, la Regione, il sindaco, il professor Stefano Papetti. Siamo soliti iniziare questa giornata con la frase ‘adesso si inizia a fare sul serio’, in realtà qui si sta facendo sul serio da un anno per favorire la ripartenza. La Quintana non può essere tale se non è legata ai festeggiamenti di questa città. Stiamo lavorando sodo e lo stiamo facendo come non mai prima. Il sindaco è in prima linea e ci ha messo a disposizione una squadra di tutto rispetto. Ringrazio Ilaria Isopi, il Consiglio degli Anziani per lo sviluppo del protocollo presentato al prefetto di cui si è complimentato. Ma non ci basta, adesso ci vogliono i fatti. Sono certo che anche in un momento difficile come questo ne usciremo. Questa Quintana sarà per tutti. Avrà un doppio volto: il ricordo per quanto accaduto e la rinascita. Al di là della pandemia questo territorio ha dato ancora di più dopo il terremoto che ha colpito anche i castelli della Quintana. Oggi Ascoli riabbraccia la sua amata Quintana".

Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e Magnifico Messere: "Il 10 Luglio 2021 resterà nella memoria di tutti gli ascolani perché sarà la Quintana della rinascita. Siamo riusciti, anche grazie al prefetto, a mettere in scena anche la sfilata. Attraverso la Giostra di Luglio dimostreremo la nostra ripartenza. È stato bello vedere tutte quelle persone in coda esprimere la loro grande voglia di esserci. Chiediamo scusa se non tutti riusciranno a vedere la Giostra in campo, ma abbiamo allestito delle dirette di qualità che permetteranno a tutti di seguirla. Ringrazio Alessandro Forgione per aver realizzato la Fenice, segno della rinascita. Ringrazio la Regione Marche nelle persone degli assessori Guido Castelli e Giorgia Latini. Ringrazio il professor Stefano Papetti perché anche la Quintana farà parte del dossier per la candidatura di Ascoli a Capitale Italiana della Cultura 2024. Ascoli arriverà dove vuole con il cuore della gente".

Professor Stefano Papetti, direttore Pinacoteca Civica: "Ascoli sta puntando tanto sulla cultura con una ricca serie di eventi. Quando ancora eravamo in pieno lockdown ci siamo comunque attivati per individuare gli artisti ai quali affidare la realizzazione dei palii. Per il Palio di Luglio era stato fatto un bando. Tra i bozzetti presentati ha riscosso grande successo quello presentato da Alessandro Forgione, giovane ascolano di 26 anni. La sua idea ci ha colpito per questa Fenice, animale mitologico che risorge dalle ceneri. Sta a rappresentare la rinascita. È un fuoco che non distrugge ma che genera vita".

Alessandro Forgione, realizzatore del Palio di Luglio 2021: "In realtà non pensavo di essere scelto. Poi mi è arrivata questa voce del bando e ci ho provato. L’ho preparato all’ultimo e all’improvviso mi hanno comunicato che avevo vinto. Da lì ho dovuto iniziare a muovermi subito e ho iniziato la mia Quintana. Questa bella soddisfazione è una vittoria".

Alla fine della presentazione ha avuto luogo l’estrazione con cui i Consoli sorteggeranno Venerdì 9 Luglio, in occasione delle celebrazioni per la Madonna della Pace, l’ordine con cui i cavalieri scenderanno in pista il giorno seguente nella Giostra di Luglio. L’ordine dei Consoli sarà il seguente: Sant’Emidio, Porta Romana, Porta Solestà, Piazzarola, Porta Maggiore, Porta Tufilla.