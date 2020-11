Coronavirus: Ascoli Piceno, chiarimenti sulla possibilità di fare spesa in altri comuni

di Redazione Picenotime

domenica 15 novembre 2020

E' entrata in vigore ufficialmente da oggi la nuova ordinanza del ministero della Salute Roberto Speranza che per quindici giorni definisce la regione Marche "area arancione" nel contesto del contenimento dei contagi da Coronavirus. (CLICCA QUI PER TESTO ORDINANZA)

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti ha fornito via social ulteriori chiarimenti a chi chiede se è possibile fare spesa fuori dal comune di residenza. "Gli spostamenti verso comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti - ha scritto Fioravanti -. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati".

Per altri dubbi su cosa è possibile e cosa non è possibile fare in "Zona Arancione", sono presenti risposte nella sezione Faq del Governo (CLICCA QUI PER LINK) .