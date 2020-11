Coronavirus, Regione Marche: “Altri sei decessi, uno in provincia di Ascoli Piceno”

di Redazione Picenotime

mercoledì 11 novembre 2020

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati sei decessi. Uno in provincia di Ancona, uno in provincia di Pesaro, due in provincia di Macerata, uno in provincia di Fermo e uno in provincia di Ascoli Piceno dove è deceduto presso la Residenza Valdaso di Campofilone un 70enne residente nel comune di Roccafluvione. Tutti registravano patologie pregresse.

In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono diventati 1083 (637 uomini e 446 donne), il 95,4% con patologie pregresse e con un'età media di 81 anni (533 nella provincia di Pesaro-Urbino, 239 ad Ancona, 176 a Macerata, 77 a Fermo e 49 ad Ascoli Piceno) più 9 residenti in altre regioni.

