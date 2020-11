Coronavirus, Abruzzo diventa 'zona rossa'. Governatore Marsilio: “Scuole restano aperte”

di Redazione Picenotime

lunedì 16 novembre 2020

Da Mercoledì 18 Novembre anche l'Abruzzo diventerà "zona rossa" nel piano di contenimento della seconda ondata di contagi da Coronavirus. Ad anticiparlo il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel corso della visita pomeridiana all'ospedale "San Raffaele" di Sulmona. "Abbiamo assunto la decisione di firmare un'ordinanza che applica alla Regione Abruzzo la disciplina contenuta nell'articolo 3 del Dpcm e cioè quella delle cosiddette zone rosse e non di più - ha dichiarato Marsilio -. Tra ieri e oggi c'è stata una lunga serie di doverosi confronti con davvero tutti, tra sindaci, prefetti, associazioni di categoria e alla fine abbiamo ritenuto di traghettare l’Abruzzo dalla zona arancione a quella rossa. Quanto al dibattito scuole aperte sì o no abbiamo ritenuto di far partire dalla giornata di mercoledì la disciplina delle zone rosse e, quindi: didattica a distanza per scuole superiori e università laddove restano aperte scuole dell’infanzia, primaria e prima media. Chiudere le scuole di ogni ordine e grado non consentirebbe alle famiglie di affrontare i problemi con i bambini in casa non avendo congedi parentali e bonus baby sitter. Sarebbe un peso letteralmente insostenibile. Per questo riteniamo che sia sufficiente un atto di responsabilità, applicando principio di precauzione, cioè quello di dichiarare l'Abruzzo "zona rossa" da Mercoledì 18 Novembre, misura che adottiamo principalmente con l'ottica di dare sostegno agli ospedali. Siamo convinti nell'adottare che prima cominciamo prima ne usciamo e forse riusciamo a salvare stagione natalizia che anche sotto profilo economico è ossatura commercio ed economia del territorio e del Paese. Sono in attesa di parlare con il ministro della Salute Speranza impegnato nel Consiglio dei Ministri, ma che comunque ha sostenuto la nostra decisione".



LA NUOVA MAPPA PER IL CONTENIMENTO DEI CONTAGI DA CORONAVIRUS

Zona rossa: Campania, Toscana, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, provincia autonoma dell'Alto Adige, Abruzzo

Zona arancione: Emilia-Romagna, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Basilicata, Puglia, Umbria, Toscana, Liguria.

Zona gialla: Veneto, Lazio, Sardegna, Molise, provincia autonoma di Trento.