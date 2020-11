Regione Marche: Banda Ultra Larga, terminati lavori in 19 comuni. Sei nella provincia di Ascoli

di Redazione Picenotime

venerdì 06 novembre 2020

Si fa strada la banda ultra larga nelle Marche. Sono 19 i comuni dove Infratel ha collaudato l’impianto di rete in fibra ottica, nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga approvato dalla Regione Marche. Lo annuncia il vicepresidente e assessore alla digitalizzazione Mirco Carloni che, in questi giorni, ha analizzato una serie di soluzioni attivabili per ridurre i tempi di lavorazione dei cantieri e si è fatto promotore di un incontro con Enel ed Open Fiber. Nel corso della riunione sono state concordate alcune sinergie ed è stato istituito un tavolo tecnico finalizzato ad esaminare e risolvere criticità connesse ai cantieri ed i conseguenti ritardi nella consegna delle opere.

“Finalmente - prosegue Carloni - molti cantieri sono stati chiusi e altri se ne aggiungeranno da qui alla fine dell’anno: circa il 25% dei Comuni previsti dal piano. La banda ultra larga è una necessità per i nostri territori che porterà grandi benefici ai cittadini e alle imprese e ringrazio i vertici Enel ed Open Fiber per la disponibilità che è stata dimostrata nell’individuare soluzioni praticabili per far avanzare con maggiore velocità il progetto”.

Questi, dunque, i comuni dove si può richiedere ad oggi l’attivazione di servizi di Banda Ultra Larga. Sono sei, evidenziati in neretto, nella provincia di Ascoli Piceno.

Jesi

Cossignano

Montalto delle Marche

Montedinove

Montefiore dell’Aso

Palmiano

Ripatransone

Belmonte Piceno

Monte Rinaldo

Monte Vidon Combatte

Montelparo

Ortezzano

Ponzano di Fermo

Bolognola

Gualdo

Monte Cavallo

Montemaggiore al Metauro (ex municipalità di Colli al Metauro)

Orciano di Pesaro (ex municipalità di Terre Roveresche)

Saltara (ex municipalità di Colli al Metauro)

Consultando il sito della società concessionaria (https://openfiber.it/verifica-copertura/), è possibile per i cittadini verificare la copertura del Comune di proprio interesse, nonché le offerte commerciali e gli operatori a cui rivolgersi per richiedere l’attivazione del servizio.





Proseguono nel frattempo gli incontri del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli con le rappresentanze degli operatori del turismo. Dopo l’Associazione dei tour operator di incoming ieri, oggi è stata la volta di Daniele Gatti, presidente dell’Associazione Villaggi Marche (un milione di presenze l’anno) e del direttore di Confcommercio con delega al turismo Massimiliano Polacco.

Gatti e Polacco hanno chiesto innanzitutto di aver al più presto regole certe e linee guida anti-Covid per poter preparare al meglio le strutture ricettive per la prossima stagione. “Il comparto – hanno sottolineato – ha sofferto moltissimo e si è difeso, ma ora è di nuovo nell’incertezza ed ha bisogno di sostegno e di un progetto di sviluppo e rilancio”.

“Inizieremo a lavorare da subito per la nuova stagione – ha assicurato Acquaroli – e vorremmo anche inserire degli input per una capacità programmatica pluriennale in grado di dare un orizzonte di riferimento alla categoria. Abbiamo grandi bacini italiani ed esteri con enormi potenzialità: dobbiamo agire in termini di promozione e destagionalizzazione e potrà essere utile anche l’interlocuzione istituzionale con le altre Regioni, con cui ho già preso contatti. Il turismo balneare resta una certezza per le Marche, attorno a cui dobbiamo costruire e sviluppare tutte le iniziative collaterali legate alle più varie forme di turismo e alla destagionalizzazione dello stesso. In questo contesto vorremmo lanciare un progetto intersettoriale per la digitalizzazione, l’internazionalizzazione e la commercializzazione delle nostre eccellenze e attrattive. Un progetto che guarda all’artigiano, alla manifattura, al commercio ma anche al turismo che è un prodotto da vendere: è un luogo, una esperienza, una sensazione, un servizio. Non c’è tempo da perdere: dobbiamo collaborare per dare una spinta a processi fondamentali e innovativi che ci diano modo di fare squadra e guardare con maggiore fiducia al futuro”.

In conclusione il governatore ha ribadito il suo impegno nei confronti del Governo affinchè i “ristori” per gli operatori approvati a marzo scorso vengano finalmente liquidati. Acquaroli ha anche ringraziato Confcommercio che, come richiesto dalla Protezione Civile, ha messo a disposizione 13 strutture chiuse come alberghi Covid “nella massima collaborazione con le istituzioni”.