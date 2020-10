Coronavirus: Regione Marche, tavolo strategico per contributi mirati a settore agricolo

di Redazione Picenotime

martedì 27 ottobre 2020

Il vicepresidente della Regione Marche e assessore all’agricoltura Mirco Carloni ha convocato questo pomeriggio il tavolo politico strategico per l’agricoltura con le associazione di categoria al fine di monitorare lo stato di avanzamento della spesa del Piano di sviluppo rurale anche alla luce del raggiungimento dell’obiettivo N+3 e presentare i bandi in uscita. Nel corso dell’incontro è stata anche discussa la necessità di una rimodulazione del piano finanziario del PSR al fine di consentire l’apertura di nuovi bandi nel 2021.

“In un clima propositivo e di scambio – spiega Carloni – abbiamo iniziato il nostro lavoro con le associazioni di categoria. L’intento è quello di rispondere in tempi brevi alle esigenze e alle problematiche delle nostre aziende agricole dando loro il massimo sostegno in questi tempi così difficili. Vogliamo fare in modo che i contributi arrivino tempestivamente e in modo mirato a queste realtà e che costituiscano un volano di sviluppo per tutto il settore”.

Presenti, chi di persona e chi in videoconferenza in ottemperanza alle norme anti-Covid: CIA Marche; Coldiretti Marche; Confagricoltura Marche; Copagri Marche; Agci Marche; Lega Coop Marche; Unci Marche; Confcooperative Marche; UECoop Marche.