Ministero Salute, scendono ricoveri nelle strutture. Sono quasi 19mila i nuovi positivi

di Redazione Picenotime

venerdì 09 aprile 2021

Sono 18.938 i positivi al Coronavirus scoperti con 362.973 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore secondo i dati odierni del Ministero della Salute. Le vittime sono 718 ma va tenuto conto di un ricalcolo da parte della regione Sicilia con aggiunta di 258 decessi antecedenti alle ultime 24 ore. Ieri i nuovi casi erano stati 17.221 con 362.162 tamponi, 487 i decessi. In totale i casi da inizio epidemia in Italia sono 3.736.526, le vittime 113.579. Il tasso di positività (rapporto positivi-test, compresi quelli ripetuti e di controllo) è del 5.2 %, in aumento rispetto al valore registrato ieri (4,75%) . Gli attualmente positivi sono 536.361 (- 7.969), i guariti e dimessi 3.086.586 (+ 26.175).

Sul fronte delle terapie intensive il numero totale dei posti occupati è di 3.603 unità (-60 rispetto a ieri) con 192 nuovi ingressi. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari invece sono 28.146 (- 705 rispetto a ieri). A livello territoriale, il maggior numero di nuovi casi giornalieri è stato registrato nella regione Lombardia (+ 3.289 con 54.476 tamponi effettuati) seguita dalla regione Campania che ha fatto registrare un incremento di 2.225 nuovi positivi a fronte di 25.921 tamponi effettuati.





