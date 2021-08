Coronavirus Marche: sono 140 i nuovi casi, salgono a 10 i ricoveri nei reparti intensivi. Nessun decesso registrato

di Redazione Picenotime

domenica 22 agosto 2021

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati testati 1.499 tamponi di cui 623 nel percorso nuove diagnosi. Le persone risultate positive al Covid-19 sono 140.

In totale i casi positivi al Covid-19 nella regione Marche sono 109.081: 34.286 ad Ancona, 24.458 a Pesaro-Urbino, 22.732 a Macerata, 11.004 a Fermo, 12.057 ad Ascoli Piceno e 4.544 unità provenienti da fuori regione.

Al momento i ricoverati sono 55 (-3 rispetto a ieri ), dei quali 45 nei reparti ordinari e 10 pazienti ricoverati in terapia intensiva. In tutto il territorio regionale il numero dei soggetti attualmente positivi è di 2.936 unità (-42 rispetto a ieri), 4.136 sono i casi e i contatti in isolamento domiciliare (2.488 asintomatici e 1.648 sintomatici), tra queste 83 operatori sanitari. Nella provincia di Ascoli Piceno si contano 583 persone in isolamento (397 asintomatiche e 186 sintomatiche), tra cui 10 operatori sanitari.

Nelle ultime 24 ore, non sono stati registrati decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono 3.045 (1.710 uomini e 1.335 donne), il 97,2% con patologie pregresse e con un'età media di 82 anni. 986 nella provincia di Pesaro-Urbino, 970 ad Ancona, 516 a Macerata, 292 a Fermo e 246 ad Ascoli Piceno) più 35 residenti in altre regioni.





