Covid Marche, Acquaroli: “Dal 21 Giugno finalmente in zona bianca. Scesi nuovi positivi settimanali”

di Redazione Picenotime

venerdì 18 giugno 2021

"Per la terza settimana consecutiva la nostra regione registra numeri del contagio da zona bianca. Sono infatti scesi a 11,9 i nuovi positivi settimanali ogni 100.000 abitanti, il che ci conferma, come avevamo preannunciato, che da Lunedì 21 Giugno saremo finalmente in zona bianca". Ad annunciarlo nel pomeriggio via social il governatore delle Marche Francesco Acquaroli dopo gli ultimi dati sui contagi da Coronavirus. Dal 21 Giugno quindi libertà dal coprifuoco (abolito), niente limitazioni sul numero di commensali al ristorante, all’esterno. Gli eventi sportivi al chiuso sono aperti al pubblico e sono consentiti i banchetti dopo le cerimonie civili e religiose. Al chiuso, in ristoranti e bar, resta il limite di sei persone per ogni tavolo. Permane l’obbligo di mascherina e distanziamento sociale. Riaprono le discoteche ma senza possibilità di ballare in pista

CLICCA QUI PER REPORT REGIONALE 18 GIUGNO

CLICCA QUI PER REPORT NAZIONALE 18 GIUGNO