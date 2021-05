Covid, Fondazione Gimbe: “Modificare parametri zone a colori, molte regioni rischiano di diventare arancioni”

di Redazione Picenotime

"Oggi siamo in piena fase discendente della terza ondata, sicuramente per questa settimana avremo questa continuazione della fase discendente. Dall’altro lato, l’Istituto Superiore di Sanità ha segnalato un lieve incremento dell’indice Rt. Le Regioni dicono che bisogna modificare i parametri per il sistema a colori, se ci devono essere delle modifiche devono essere fatte in tempi rapidi, altrimenti molte regioni finiranno in zona arancione". A dichiararlo a Radio Cusano Campus, nel corso della trasmissione "L'Italia s'è desta", è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. "Se il Governo dice che le riaperture sono irreversibili a questo deve corrispondere un cambiamento di questi parametri. A partire dalla prossima settimana l’indice rischia di aumentare ancora visto che vedremo gli effetti delle prime riaperture. Con il completamento della vaccinazione delle persone più anziane, dovremmo avere una maggiore tranquillità nelle riaperture - ha detto ancora Cartabellotta -. Andamento somministrazione vaccino AstraZeneca in Italia? Alcune regioni ne hanno somministrate molto meno rispetto ad altre, in Sicilia ad esempio siamo al 51%. Adesso il fatto che non sarà rinnovato il contratto dall’Unione Europea potrebbe comportare ulteriore ritrosia da parte delle persone a fare questo vaccino“.